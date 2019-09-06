Что подпишут Лукашенко с Путиным в декабре? 13 6.09.2019, 8:01

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Белорусам не раскрывают программу интеграции с Россией.

Лукашенко и Путин подпишут программу по интеграции Беларуси и России в декабре, а вместе с ней и ряд соглашений, которые должны решить болезненные вопросы в отношениях между нашими странами. После этого начнется работа над законодательством, которое унифицирует Беларусь и Россию в различных сферах. Программа интеграции уже существует, затрагивает каждого из нас, но нам ее содержание до сих пор не раскрывают, сообщает «Белсат».

Лукашенко и Путин подпишут интеграционные документы 8-го декабря, на 20-ю годовщину подписания договора о «союзном государстве», подтвердили в правительстве нашей страны. Среди прочего, руководители примут дорожные карты.

«После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений», – заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

В Министерстве экономики уточнить суть слов министра отказались. Вопрос, когда наконец граждане узнают содержание переговоров, посоветовали задать Совету Министров.

«Я так считаю, что это вопрос к правительству. И я не согласен с вами, что никто ничего не знает. Довольно много публикаций есть о ходе самого процесса», – сказал «Белсату» Виктор Евтухов, начальник отдела связей с общественностью Министерства экономики.

Телефон же пресс-секретаря премьера Александры Исаевой в течение рабочего дня не отвечал или был занят.

Интеграция без подробностей

На вопрос почему власти Беларуси и России не сообщают о содержании договора об интеграции, минчане во время уличного опроса «Белсата» ответили вот что:

«Думаю, никто ничего не скрывает. Такие документы очень долго делаются».

«Скорее всего есть моменты, где затрагивают наш суверенитет. Вот и все».

«Это, конечно, беспокоит. Вообще, честно говоря, с Россией не очень хочется иметь дело по большому счету. Хотелось бы от нее быть подальше».

«Если все границы будут протерли, все будет скуплены. Как ведется бизнес в России, каждый знает».

«Может быть, размещение каких-либо вооруженных сил. Ведь в мире такая обстановка, соседи и т.д.».

«Наверное потому что у нас страна партизанская. Все так надо, по-партизански. А потом узнаем».

Переговоры об интеграции ведутся уже более восьми месяцев.

Премьер Сергей Румас заявил, что политических вопросов в программе реализации союзного договора нет. Мол, речь только об экономике по принципу «две страны – один рынок». И заявил: возможно, опубликуют эти положения постфактум – после того, как правительства Беларуси и России все согласуют.

Лукашенко же накануне заявил, что вопрос окончательных предложений относительно сотрудничества с Россией остается актуальным:

«Зависимость очень большая, пусть и от братского страны».

Политолог Андрей Егоров из Центра европейской трансформации напоминает, что руководство Беларуси само завело страну в эту зависимость – своими соглашениями об интеграции и эксплуатацией этой темы.

«Это создает вот эти проблемы, связанные с тем, что все большую и большую часть суверенитета Россия требует от Беларуси, чтобы продлевать компенсацию», – добавляет Егоров.

По мнению эксперта, сейчас для избавления от зависимости от России нужно принимать действительно решительные шаги.