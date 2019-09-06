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Министр сельского хозяйства Польши: Наша еда одна из самых дешевых в ЕС

  • 6.09.2019, 11:02
Министр сельского хозяйства Польши: Наша еда одна из самых дешевых в ЕС

Цены на продукты питания в Польше составляют 69 процентов от средних по ЕС.

Польская еда очень высокого качества и в то же время является одной из самых дешевых в Европе, — заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, передает «Польское радио».

Министр отметил, что среди европейских стран только продукты питания в Северной Македонии и Румынии дешевле, чем в Польше.

Цены на продукты питания в Польше составляют 69 процентов от средних по ЕС.

Министр сельского хозяйства признал, что цены на фрукты в этом году могут вырасти. Урожай яблок может быть на 24% ниже по сравнению с прошлым годом из-за заморозков во время цветения и засухи.


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