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Польша vs Беларусь: сравнили цены на продукты

  • 7.09.2019, 12:20
Польша vs Беларусь: сравнили цены на продукты

Мясо и рыба в Польше дешевле, хотя зарплаты у соседей несоизмеримо больше.

Новую серию ценобаттла BY — PL публикует onliner.by. В левом углу таблицы Бяла-Подляска и Carrefour. Справа - минский «Гиппо».

Несколько выводов. Наконец-то с ценой овощей у нас более-менее честно. Основные продукты (мясо, рыба) в Польше в целом дешевле. Как и алкоголь. Резон тащить бутылки (и туалетную бумагу) через границу был, есть, будет.

Стоит отметить, что цены в польских супермаркетах «Бедронка» - еще ниже.

Данные в таблице приведены в белорусских рублях по актуальному курсу НБРБ.


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