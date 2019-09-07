Польша vs Беларусь: сравнили цены на продукты 7.09.2019, 12:20

Мясо и рыба в Польше дешевле, хотя зарплаты у соседей несоизмеримо больше.

Новую серию ценобаттла BY — PL публикует onliner.by. В левом углу таблицы Бяла-Подляска и Carrefour. Справа - минский «Гиппо».

Несколько выводов. Наконец-то с ценой овощей у нас более-менее честно. Основные продукты (мясо, рыба) в Польше в целом дешевле. Как и алкоголь. Резон тащить бутылки (и туалетную бумагу) через границу был, есть, будет.

Стоит отметить, что цены в польских супермаркетах «Бедронка» - еще ниже.

Данные в таблице приведены в белорусских рублях по актуальному курсу НБРБ.