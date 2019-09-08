Где находится огромное сокровище, украденное генералом Ямасита у союзников? 8.09.2019, 13:28

Великая тайна Второй мировой войны.

С тех пор, как Япония и Соединенные Штаты подписали мирный договор, ознаменовавший окончание Второй мировой войны, время от времени появляются новостные заголовки, которые напоминают нам о том, что 75 лет спустя всё еще остается озадачивающая историков загадка. Последний такой появился в 2017 году: «Они полагают, что знают, где находится легендарное сокровище Ямаситы». К сожалению, в последующие месяцы не удалось найти место его захоронения, и на сегодняшний день оно остается одним из крупнейших, исчезнувших без следа сокровищ. Во время войны тот самый Томоюки Ямасита, более известный японцам как Малайский тигр, разграбил всю Юго-Восточную Азию. Килограммы золотых слитков вывозили из таких регионов, как, например, бывшая колония Испании Филиппины, пишет ABC (перевод — inosmi.ru).

Тайна остается неразгаданной, несмотря на то, что многие охотники за сокровищами отправлялись в опасные путешествия, чтобы найти местоположение сокровища и купаться в японском золоте. Начиная с археологов-любителей и заканчивая поисковыми группами, которые были организованы правительством Филиппин. Задача кажется невыполнимой, так как богатства могут быть спрятаны на любом из 7 100 островов региона.

Малайский тигр

Прежде всего изучение истории потерянного сокровища предполагает подробный анализ личности Томоюки Ямаситы, одного из лучших тактиков и стратегов японской армии во время Второй мировой войны. Крепкий мальчик с грубыми чертами лица появился на свет в 1885 году, и в 12 лет Томоюки был зачислен в военную академию, известную подготовкой самураев. Об этом пишет журналист и историк Хесус Эрнандес (автор блога «Es la guerra!») в книге «Тайны и загадки Второй мировой войны» Карьера Томоюки была блестящей, и совсем скоро он стал офицером. Если он уже преуспевал в благородном искусстве боя и управления людьми, то посещение Германии лишь закалило его характер.

Выделяясь среди военачальников, Томоюки Ямасита был назначен руководителем подготовки Императорской армии, которая будет участвовать в боевых действиях во время Второй мировой войны, а также взятием в осаду Сингапура в начале войны. Для него это была последняя проверка. Город был самым важным анклавом британских войск в Юго-Восточной Азии, поэтому был надежно защищен флотом и укреплениями, что не позволяло захватить его с моря. Однако Томоюки Ямасита и не собирался нападать с моря… Для демонстрации уровня военного мастерства, которое доступно лишь избранным, он со своими солдатами прошел через неприступные джунгли, то, что британские военные считали невозможным, и напал на незащищенную часть города.

В результате японские потери составили 10 тысяч человек, в то время как погибли или были взяты в плен 138 тысяч британцев. Томоюки Ямасита захватил Сингапур. Вот что об этом написали в испанской газете «АБС»: «Сегодня в восемь часов утра первые японские подразделения в походном порядке вошли в город Сингапур. […] Флаг Страны восходящего солнца уже развевается над дворцом британского губернатора и другими официальными учреждениями». Казалось, всё шло к тому, что Томоюки Ямасита должен был продвигаться по службе и его знания должны были служить интересам императора, однако сложилось иначе. После конфликтов с генералом Тодзё (Hideki Tojo) его отправили командовать подразделениями в далекой Маньчжурии. Суровое наказание для Томоюки Ямаситы.

Он смог вернуться в первые ряды, только когда генерал впал в немилость. К тому времени японцы оказались в довольно затруднительной ситуации. Тому, кого уже называли Малайским тигром или Роммелем джунглей, предстояло защищать Манилу от американцев в 1944 году. То есть столкнуться с неизбежной утратой бывшей испанской колонии и мощью самой оснащенной звездно-полосатой армии. Когда он понял, что сопротивление бесполезно, приказал открыть ворота врагу. На данный момент существует две версии. Некоторые историки утверждают, что он позволил своим солдатам уничтожить местное население. Тем не менее большинство, в том числе и сам Хесус Эрнандес, считает, что он пытался избежать массовых убийств мирных жителей, однако солдаты ослушались его приказа.

«На солдата, не важно своего или чужого, возложена задача защиты невооруженных и слабых».

Реальное положение дел не имело особого значения. После капитуляции он был осужден и приговорен к смертной казни в 1946 году за предполагаемые преступления, совершенные в Маниле. Как в те годы писали в газете «АБС», сам генерал Дуглас Макартур (Douglas MacArthur), «верховный командующий союзными войсками в Тихом океане», подтвердил решение о смертном приговоре простым, но решительным посланием:

«Я поддерживаю выводы и распоряжение о том, чтобы […] приговор в отношении обвиняемого был исполнен. Он должен быть лишен мундира, наград и других атрибутов военной профессии. Как бы отвратительно это ни было, это меркнет по сравнению со злонамеренными и расширенными обвинениями в том, что его поведение идет вразрез с представлением о благородной военной профессии. На солдата, не важно своего или чужого, возложена задача защиты невооруженных и слабых».

Факты…

И с этого момента реальность начинает переплетаться с мифами. Хесус Эрнандес анализирует и то, и другое в деталях. По его словам, верно то, что, как и нацисты в Европе, японцы грабили и мародерствовали во всех регионах, через которые проходила армия, для того чтобы собрать средства для императора.

Историк подтверждает, что жадность японских войск коснулась в том числе и святых мест: «Даже буддийские храмы подверглись разграблению. Количество награбленного добра увеличилось во время пребывания в Филиппинах, которые подверглись всеобщему разграблению жадными японцами, не уважающими ни католические церкви, ни частные владения».

В самом деле, к тому времени Филиппины уже стали главным местом наживы для японцев. В этом есть определенная логика, если смотреть с той точки зрения, что на протяжении нескольких десятилетий Манила находилась под властью США и до прихода японских войск превратилась в роскошный, космополитический и богатый город. Даже средства местных банков были конфискованы, если так можно выразиться. «Именно западные банки, которые имели представительства на Филиппинах, в первую очередь интересовали японцев, как и филиппинское сокровище, которое было передано Спеси Банку в Иокогаме, главным акционером которого был сам Хирохито», — также отмечает Хесус Эрнандес.

В свою очередь, именно в этом регионе стали хранить большое количество золота, вывезенного из Азии. «Во время войны в Сингапуре был создан пункт сбора всех видов товаров, украденных в районах под контролем японской армии. От Маньчжурии до Голландской Ост-Индии, на территории Кореи и Китая, японцы захватили все богатства, которые только смогли найти. В Сингапуре была создана сеть административных и бухгалтерских центров, которые занимались учетом и количественной оценкой награбленного японцами добра. Оттуда все отправляли на Филиппины, где оно находилось под охраной», — завершает объяснение Хесус Эрнандес.

Кроме того, разграбления сырья и богатств, начиная с тонн золота заканчивая произведениями искусства, коснулись Бирмы, Малайзии, Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Индонезии.

Что же делали с этим огромным количеством награбленного добра? Одну часть использовали для финансирования борьбы с союзниками. «На швейцарских, португальских, аргентинских и чилийских банках лежит ответственность за отмывание этих средств, благодаря которым японцы покупали оружие и сырье за рубежом», — поясняет автор. Однако другую часть отправляли в саму Японию начиная с 1942 года, когда союзные войска начали продвигаться в Тихом океане, для того чтобы спрятать их, согласно мифу, в нескольких подземных туннелях, выкопанных специально для этой цели.

… и мифы

Сейчас начинается буйство фантазии. Все эти мифы, в которые безоговорочно верят охотники за сокровищами, объединяет то, что Томоюки Ямасита был одним из генералов, которые больше всех наживались на Второй мировой войне. Судя по всему, он накапливал деньги во время пребывания в Маниле и борьбы с американцами.

Что же произошло со всеми этим богатствами? Существуют разные версии. Согласно первой самой распространенной версии офицеры армии США пытали Томоюки Ямаситу с единственной целью — узнать местонахождение слитков. Существует два варианта этой версии, как будто ее одной мало: либо он унес этот секрет в могилу, либо он раскрыл его, что означает, что о нем известно американской армии.

Вторая версия гласит, что сокровище потеряно на дне Тихого океана. Начиная с 1943 года, японцы начали перевозить с Филиппин в Японию золото, спрятанное в трюмах больших госпитальных судов. Зачем? Объяснение очевидно: самолеты и корабли союзников не открывали по ним огонь. Тем не менее он мог затонуть во время случайного нападения.

Третья версия местонахождения сокровища появилась в 1986 году. В этом же году, когда международные средства массовой информации, такие как «Вашингтон пост», начали печатать статьи на эту тему, охотник за сокровищами Рохелио Роксас обратился в Министерство юстиции с иском против уже свергнутого президента Филиппин Фердинанда Маркоса и его супруги Имельды. Он обвинял их в том, что они украли статую Будды, полную драгоценных камней, которую он раскопал в горах неподалеку от последней резиденции Ямаситы. Ее стоимость оценивалась в 6,5 миллиона долларов США.

Как утверждал Рохелио, эта статуя была частью сокровищ Ямаситы, и он обнаружил ее в 1971 году в возрасте 27 лет благодаря карте, которую получил от бывших японских солдат и которая привела его в тоннель, полный богатств. Вот что было написано в статье «Вашингтон пост», опубликованной в 1986 году:

«Роксас сообщил, что единственным объектом, который можно было забрать до разрушения тоннеля, была золотая статуя Будды с головой, за которую ее и удалось достать. Спустя три месяца, по словам Роксаса, "правительственные агенты" с ордером на обыск, подписанным дядей Маркоса, судьей Пио Маркосом, вошли в дом в 2 часа ночи и забрали статую, так как она могла быть национальным достоянием. Через две недели Роксас отправился в суд, чтобы сражаться за идола, однако, увидев объект, заявил, что кто-то подменил его на медную статую Будды с фиксированной головой. В мае он рассказал филиппинским следователям, что Маркос и его семья причастны к делу, утверждая, что мать Маркоса […] пыталась выкупить у него статую Будды за несколько дней до происшествия. […] Маркос заявил, что, если бы он не был главой государства, то ударил бы Роксаса за клевету в отношении пожилой матери».

«Через две недели Роксас отправился в суд, чтобы сражаться за идола, однако, увидев объект, заявил, что кто-то подменил его на медную статую Будды с фиксированной головой»

Нет сомнений в том, что с конца Второй мировой войны десятки охотников за сокровищами пытались выяснить местонахождение золота Ямаситы. После Роксаса в 2002 году несколько человек погибли, когда обрушился один из туннелей на острове Себу, в котором могут находиться сокровища. Другую попытку предпринимало само правительство, которое организовывало поисковые группы на протяжении нескольких десятилетий. Последний раз сокровище пробовали найти в 2017 году, когда в Конференц-центре в Багио, расположенном в 250 километрах от Манилы, происходило бурение.

Вот как это событие освещали в «АБС»: «Под руководством 66-летнего профессора университета на пенсии Элисео Кабусао группа из 24 местных юристов, учителей, таксистов и владельцев магазинов установила буровую машину рядом с Конференц-центром, полагая, что в фундаменте спрятаны золотые слитки стоимостью в миллиарды долларов США. "Мы надеемся найти их", — говорит Элисео Кабусао, который после двадцати лет изучения книг, исторических документов и свидетельств решил в 2014 году начать поиск золота, спрятанного войсками генерала Томоюки Ямасита (1885-1946), известного как Малайский тигр благодаря военным успехам в Юго-Восточной Азии».

Больше мы ничего о нем не слышали, как и о многих тех, кто потерпел неудачу в поисках сокровищ…