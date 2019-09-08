Геологи нашли самые древние следы животного на планете 8.09.2019, 14:48

В Китае ученые нашли камень из докембрийской эпохи.

Пока ученые из Новой Зеландии ищут сходства между угрем и Лох-Несским чудовищем, а биологи в Японии описывают новый вид китов, на востоке Китая исследователи могли обнаружить самые древние из известных человеку следов животных.

Как пишет Science Alert, группа ученых из Китая обнаружила в провинции Хубэй камень со следами животного, возраст которого более полмиллиарда лет. Древнейшее животное назвали Yilingia spiciformis в честь китайского города, который расположен неподалеку места, где случилось открытия, передает nv.ua.

Специалисты предполагают, что следы принадлежат одному из видов докембрийского червя-многоножки, который вырастал до 10 см. «Это открытие показывает, что сегментированные и подвижные животные эволюционировали 550 миллионов лет назад. Подвижность позволила животным сделать безошибочный след на Земле, в прямом и переносном смысле», — говорит геолог Шухай Сяо из Технического колледжа Вирджинии.

Ученые предполагают, что найденные следы могут быть свидетельствами одного из первых видов передвижения животных на Земле. У Yilingia spiciformis были хвост и голова, а также сложная нервная система, что позволяло им передвигаться в любом направлении.

Вероятно, авторы открытия смогли зафиксировать одно из первых эволюционных изменений животных на планете, которое позже привело к Кембрийскому взрыву скелетной фауны и развитию всего живого.

«Развитие передвижения животных определяет важный геологический и эволюционный контекст антропогенного воздействия на поверхность Земли», — объясняет Шухай Сяо.