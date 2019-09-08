Минское «Динамо» одержало первую победу в сезоне 2 8.09.2019, 19:49

Фото: ХК «Спартак»

«Зубры» обыграли в гостях хоккеистов московского «Спартака».

Минское «Динамо» обыграло в гостях московский «Спартак» со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 1:0). Матч отлично начался для минского «Динамо». «Зубры» после 8 минут вели со счетом 2:0. Голами отметились Александр Павлович и Тему Пулккинен, пишет tut.by.

Правда, еще до перерыва «Спартак» не только сравнял счет, но и вышел вперед благодаря голам Рылова, Херсли и Юнькова.

В межсезонье минчане выступали не слишком удачно. Последняя победа динамовцев датирована 8-ым августа, когда зубры победили ташкентский @hc_humo в Нижнем Новгороде (6:3). pic.twitter.com/sCCYN0uxRH — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 8, 2019

В начале второго периода Мартиньш Карсумс сделал счет 4:2, казалось, минчане потерпят очередное поражение, но «зубры» не сдались и продолжили бороться. Во втором периоде Костицын и Эллиотт сравняли счет, а в конце матча Стефанович принес «Динамо» победу.

«Cпартак»: Беспалов (Хомченко), Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов (А) — Даугавиньш, Кутейкин (А) — Вишневский, Талалуев — Ганзл — Никонцев (К); Кулик — Гончаров, Хохлачев — Злобин — Федоров; Кокарев — Юньков — Лещенко; Никишин, Шабловский.

«Динамо-Минск»: Осипков (Энрот); Дерябин — Граньяни (А), Павлович — Демков — Степанов; Денисов — Эллиотт, А. Костицын (А) — Паре — Стефанович; Евенко — Готовец, Мартынов — Шор — Пулккинен; Павленко — Китаров (К) — Дроздов; Знахаренко, Когалев.