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СМИ: Помпео отменил визит в Беларусь

  • 1.01.2020, 21:08
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СМИ: Помпео отменил визит в Беларусь
Майк Помпео
Фото: Reuters

Визит госсекретаря США переносится на неопределенный срок.

Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом «Новому времени» рассказал осведомленный источник.

Зарубежный тур переносится на неопределенный срок. Причины переноса поездки неизвестны.

Такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке: в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. В связи с этим инцидентом Пентагон направит в Ирак 750 солдат.


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