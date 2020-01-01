СМИ: Помпео отменил визит в Беларусь 1.01.2020, 21:08

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Визит госсекретаря США переносится на неопределенный срок.

Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Об этом «Новому времени» рассказал осведомленный источник.

Зарубежный тур переносится на неопределенный срок. Причины переноса поездки неизвестны.

Такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке: в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. В связи с этим инцидентом Пентагон направит в Ирак 750 солдат.