Занимательная арифметика 7 Ирина Халип

10.01.2020, 9:17

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ИРИНА ХАЛИП

Союзник спекся.

Иногда я, конечно, подозревала, что пропагандистские байки о миллионных капиталах оппозиции, о вашингтонском обкоме и о Соросе, поливающем нас зеленым шуршащим дождем, могут оказаться правдой. Ну действительно, если два десятка лет убеждать нас в том, что мы богачи похлеще дроздовских мещан, - можно в какой-то момент и поверить: а вдруг я не все знаю о своих товарищах? И в самом деле, начинаю понимать, а ведь Северинец выглядит, как подпольный миллионер. Просто он много лет хорошо маскировался. В эти дни я убедилась, что пропагандисты правы. Мы не просто подпольные миллионеры. Мы – нефтегазовое лобби.

Давайте просто подсчитаем. На ближайшие два месяца цена на газ остается прошлогодней – 127 долларов за тысячу кубометров. Отлично. Вспоминаем вчерашние суды над участниками акций в поддержку независимости и судебные решения. Павел Северинец хоть и прикинулся бедным революционером с горящими глазами и сел на 15 суток, но справедливый белорусский суд его все равно еще и на 50 базовых величин оштрафовал. То есть на 1350 рублей. Это приблизительно 670 долларов. То есть лично Павел Северинец одним своим штрафом оплачивает поставку больше пяти тысяч кубометров российского газа. Да он просто газовый король! Как и его мама, кстати: Татьяне Северинец вчера в витебском суде влепили дважды по 30 базовых величин, то есть в общей сложности – 1620 рублей, шесть с половиной тысяч кубометров газа.

Художник Алесь Марочкин получил штраф в 810 рублей. Поскромнее, но на три тыщи кубометров российского газа хватит, и даже с горочкой. А ведь тоже бедным художником прикидывался, хотя страну газом обеспечивает влегкую. Как и Владимир Некляев – те же 810 рублей, те же три тысячи кубометров, и тоже ведь на первый взгляд поэт, творческая личность, в карманах мелочь бренчит. Но судьи всякого на чистую воду выведут. Даже бывшего посла и депутата Петра Садовского. Хоть человек и на пенсии давно, а накопления со времен работы в Германии, поди, остались, так пусть поможет стране парой-тройкой тысяч кубометров. Или вот, к примеру, священник Виктор Ковальков (отец Викентий) – 1350 рублей. Еще пять тысяч кубометров газа. Не зря ведь говорят, что все попы на «Бентли» ездят – вот вам и пример. Не только, заметьте, РПЦ – белорусская автокефальная церковь тоже, как выясняется, состоит из нефтегазовых королей.

Впрочем, лучше не так. Скажем, те, у кого штрафы в 600-800 рублей, пусть покупают газ. А вот олигархи вроде Павла Северинца и его мамы Татьяны Северинец могут себе позволить и нефть для белорусских НПЗ оплачивать. Судите сами: штраф Северинца – почти две тонны нефти. Штраф Татьяны – две с четвертью тонны. То есть за день они помогли стране четырьмя тоннами нефти. Говорят, в усадьбе Северинцев недавно видели Чижа – он там теперь газоны стрижет и бассейн чистит. Выглядит довольным.

Если суммировать вчерашние судебные решения, то выходит, что буквально за один день государство ограбило активистов на 30 тысяч рублей. Это почти 120 тысяч кубометров газа или 41 тонна нефти. Для сравнения: весь декабрь, который тоже отметился бесконечными судебными конвейерами, принес режиму 60 тысяч рублей. А теперь, в условиях нефтегазовой войны, такие суммы государство сдирает с белорусов уже не за месяц, а за два дня. Ну что же, выходит, правитель решил обойтись внутренними ресурсами, то есть исключительно нашими деньгами. Он хочет, чтобы мы оплачивали не только нефть и газ, но и всевозможные «Дожинки», и «всебелорусские собрания», и избирательную кампанию, и седьмой срок. Потому что больше некому. Союзник спекся.

В столь тяжелой для страны ситуации мне, право, неловко за мой «нищебродский» штраф в 385 рублей. Несолидно как-то – всего на пару тысяч кубов газа хватит. В наступившем году обещаю исправиться. Пятилетку – в три года!

Ирина Халип, специально для Charter97.org