Премьер Канады: Украинский Boeing в Иране сбила ракета «земля-воздух» 10.01.2020, 10:27

Джастин Трюдо

На это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит в Иране ракетой «земля-воздух». Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на пресс-конференции в Оттаве в четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов, сообщает УНИАН.

По его данным, на это указывают данные канадской разведки и союзников страны. Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

«У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета «земля-воздух». Возможно, это было сделано неумышленно, - заявил Трюдо.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) 9 января 2020 г.

Ночью 9 января в Иран отправился самолет транспортной авиации Вооруженных сил Украины с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ, которая произошла 8 января в аэропорту Тегерана, и идентификации тел погибших.

В состав оперативной группы вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и авиакомпании «Международные авиалинии Украины».