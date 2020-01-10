Узурпатор понимает лишь силу 2 Максим Винярский

10.01.2020, 13:17

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МАКСИМ ВИНЯРСКИЙ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Нет иного пути, кроме как наказать зло.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«115 лет назад винтовки, сабли и нагайки стали ответом на петицию рабочих к «доброму царю».

Но устроенная царскими сатрапами бойня не достигла своей цели. Кровавое воскресенье, вместо того, что бы сломить дух сопротивления - положило начало «первой русской революции».

Казалось бы урок вышел более чем наглядным, но и сегодня встречаются наивные или просто подлые люди уповающие на «мирный договор» с тем или иным самодержцем-диктатором. Не желающие признавать, что узурпатор понимает лишь силу.

Что нет иного пути, кроме того как наказать зло, дать ему отпор. Любой другой путь лишь сделает тебя соучастником творимых преступлений».