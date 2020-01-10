В Старых Дорогах военнослужащий получил тяжелую травму 10.01.2020, 17:15

Контрактник получил травму во время буксировки тягача.

Военнослужащий получил тяжелую травму во время буксировки гусеничного тягача в Стародорожском гарнизоне. Об этом сообщила в Facebook официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.

Инцидент произошел в одной из воинских частей. Мужчина получил тяжелую травму, «нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача».

«За ним выехал реанимационный автомобиль Главного военного клинического медицинского центра», — рассказала Наталья Гаврусик.

Известно, что пострадавший — офицер-контрактник, в части служит с января 2018-го. По факту происшествия проводится проверка. Парню 22 года.

По данным ведомства на 16.00, медики делают ему операцию.

Напомним, на днях другой контрактник, на одном из полигонов Барановичского гарнизона, получил травму руки при работе с найденным неразорвавшимся снарядом.