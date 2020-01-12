«Из-за «паркунов» машины МЧС не могли подъехать к дому» 14 12.01.2020, 10:39

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Иллюстрационное фото

Скандальная история произошла в Минске на проспекте Рокоссовского

Такие ситуации уже не раз происходили в наших дворах и, увы, будут происходить и дальше. Потому как большинство «паркунов» уверены, что, во-первых, никому не мешают, а во-вторых, ничего плохого случиться не может. Но жизнь показывает нам обратное. Позавчера вечером на Рокоссовского, 40 произошел пожар, сотрудники МЧС, как и положено, быстро прибыли на место. Точнее, почти прибыли: подъехать непосредственно к дому, откуда был вызов, они не смогли из-за параллельно припаркованных на проезде авто, сообщает onliner.by.

— Из-за двух «водятлов» пожарные расчеты не смогли подъехать к дому. Бедные ребята-МЧСники тягали шланги метров 50—60, пытались заехать, в итоге попортили газон. Если есть возможность, опубликуйте фото и видео, пусть страна знает своих «героев», — обратился к журналистам Владимир.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко подтвердила корреспонденту Onliner, что вчера спасатели выезжали на вызов на улицу Рокоссовского.

— Сообщение о пожаре поступило в пятницу в 18:24, — уточнила специалист. — Действительно, периодически происходят такие ситуации, когда проезду нашей техники препятствуют неправильно припаркованные автомобили. Наши автоцистерны, лестницы и другая спецтехника крупногабаритны, и очень часто водители продвигаются вглубь дворов буквально по миллиметру (а порой и вовсе не могут это сделать), в то время как остальные работники со всем нужным оборудованием бегут к месту происшествия. На это уходит время, которое по факту могло бы быть затрачено на спасение, тушение пожара и т. д. К счастью, в этой ситуации никто не пострадал, загорание было незначительным и до нашего прибытия хозяйка справилась с ним сама.

В таких ситуациях есть и еще один важный момент: пожары в «спальниках» — это отдельная тема: высотным домам нужна высотная техника (автолестница, автоколенчатые подъемники и т. д.). «Таким автомобилям нужно больше места, чтобы выставить „лапы“, поднять стрелу, — объясняет Ольга. — Техника просто не сможет подъехать и спасти людей, если со стороны жилого дома будут припаркованы машины. Точнее, спасатели, конечно, будут стараться и в итоге все-таки окажутся на нужной точке, но, опять же, это займет драгоценное время».