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Фотофакт: Вулкан на Филиппинах выпустил столб пепла высотой 1 километр

  • 12.01.2020, 20:45
Фотофакт: Вулкан на Филиппинах выпустил столб пепла высотой 1 километр
Фото: BULLIT MARQUEZ

Тысячи человек эвакуировали.

Вулкан Тааль на Филиппинах выпустил в воскресенье столб пепла, высота которого достигла одного километра. Власти приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек, передает русская служба ВВС.

Как сообщает телеканал CNN Philippines, эвакуация проводится в трех городах - Сан-Николас, Балете и Талисай. На 2015 год их население составляло 22, 22 и 45 тысяч человек соответственно.

Фото: ЕРА

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин повысил уровень опасности извержения вулкана до третьего по пятибалльной шкале.

В населенных пунктах, расположенных к юго-западу от вулкана, выпадает пепел.

Фото: GETTY IMAGES

Министерство здравоохранения Филиппин предупредило, что вулканический пепел может привести к различным проблемам со здоровьем - людям рекомендуют оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки.

Фото: ЕРА

Международный аэропорт Манилы, который находится в 85 километрах от вулкана, временно приостановил прием и отправку рейсов.

Высокая активность вулкана Тааль наблюдается с 28 марта 2019 года, причем в провинции Батангас фиксировались небольшие землетрясения.

Фото: AFP
Фото: GETTY IMAGES

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