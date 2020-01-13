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В США умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

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  • 13.01.2020, 11:28
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В США умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»
Константин Бромберг
Фото: kino-teatr.ru

Константин Бромберг скончался на 81-м году жизни.

В США на 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Константин Бромберг. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов, передает РБК.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», — написал он. По его словам, после эмиграции в США Бромберг «ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался». Режиссер умер несколько дней назад. Идов пишет, что Бромберг жил в Детройте.

Некролог Константина Бромберга появился на сайте мемориальной часовни Hebrew Memorial Chapel, расположенной в пригороде Чикаго. В нем указано, что режиссер скончался 10 января.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове (в некрологе указано, что он родился в 1935 году). В конце 1950-х годов он начал работать журналистом, но в 1965 году закончил сценарный факультет ВГИКа. После этого он стал телережиссером. Вначале он работал в творческом объединении «Экран», а позже — на Одесской киностудии. Там он снял два самых известных своих фильма — «Приключения Электроника» в 1979 году и «Чародеи» по мотивам повести братьев Стругацких в 1982 году.

В конце 1980-х годов он начал сотрудничать с телеканалом CNN и в конце 1990-х эмигрировал в США. В интервью газете Detroit Express режиссер рассказывал, что к отъезду его подтолкнула свадьба дочери. «Дочка вышла замуж и первая переехала сюда. Ей было тяжело без нас, да и внучка должна была родиться... Я стал уже не такой прыткий, как раньше, и, честно говоря, разваливалось все в стране, на дворе стоял 1997 год... Но думаю, что если бы моя дочка не звала нас, мы бы в Америку не переехали. Единственное, что подталкивало к иммиграции, это те события, которые происходили в России перед уходом Ельцина», — говорил Бромберг.

В 2011 году портал KinoNews сообщал о том, что Бромберг анонсировал съемки продолжения «Приключения Электроника» в виде 30-серийного сериала с рабочим названием «Приключения Электроника XXI век». Сам Бромберг объяснял, что сценарий для продолжения фильма был написан им еще совместно с Борисом Стругацким, однако на экранизацию не хватает средств.


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