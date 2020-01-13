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В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая погода

  • 13.01.2020, 16:16
В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая погода

Днем будет до +7.

Во вторник, 14 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром местами пройдут небольшие осадки — дождь, мокрый снег. Днем осадков не прогнозируется. В отдельных районах будет слабый туман, ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-западный, южный умеренный.

Ночью термометры покажут от 3 градусов мороза до 3 тепла. Днем ожидается 0... +5.

15 января небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут преимущественно по северу страны. Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер ожидается южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха днем прогнозируется от нуля до 7 градусов со знаком "плюс".

В четверг, 16 января, в отдельных районах страны прогнозируются небольшие кратковременные осадки — преимущественно дождь. Ночью и утром местами будут слабые туман и гололед. Ветер ожидается юго-западный порывистый. Днем будет 1-6 выше нуля.


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