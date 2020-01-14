закрыть
14 января 2020, вторник, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Журналисты массово увольняются из госСМИ Ирана

  • 14.01.2020, 11:12
  • 1,640
Журналисты массово увольняются из госСМИ Ирана
Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters

Они извиняются за ложь телезрителям от имени государства.

После того, как стало известно, что самолет Международных авиалиний Украины 8 января сбили иранские военные, ведущие государственной телерадиокомпании Голос Исламской республики Иран (IRIB) начали увольняться, пишет fakty.com.ua.

В частности, ведущая Джеларе Джаббари извинилась, что лгала телезрителям от имени государства:

– Мне было очень трудно поверить, что наших людей убили. Простите, что я узнала об этом поздно. И простите меня за те 13 лет, которые я вам врала.

О своем уходе из IRIB сообщили еще двое журналистов.

Захра Хатами сказала, что уже никогда не вернется на телевидение и тоже попросила прощения.

К ним присоединилась и ведущая Саба Радь:

– Я объявляю, что после 21 года работы на радио и телевидении я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Я не могу.

Заявления ведущих государственной телерадиокомпании связаны с тем, что изначально иранские чиновники отрицали причастность страны к крушению Boeing 737 МАУ.

К слову, представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал, что официальный Тегеран узнал о причинах авиакатастрофы самолета МАУ за день до их признания.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц