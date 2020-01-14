Иран заявил об аресте нескольких причастных к крушению украинского самолета 14.01.2020, 11:52

Кто эти люди — пока не известно.

Представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что несколько людей причастных к крушению украинского самолета под Тегераном, были арестованы, сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Другие подробности чиновник не сообщил.

11 января Иран официально признал, что самолет МАУ сбили его военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

До 11 января Иран отрицал свою ответственность, несмотря на данные разведки, о которых писали СМИ и заявляли лидеры нескольких государств.

Иран извинился за катастрофу и заявил, что обновит свои системы ПВО, чтобы предотвратить подобные ошибки в будущем.

Самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту.