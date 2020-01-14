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В Эстонии минимальная зарплата водителей автобусов вырастет до €1050

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  • 14.01.2020, 12:21
В Эстонии минимальная зарплата водителей автобусов вырастет до €1050

В 2021 году она увеличится еще на 100 евро.

Профсоюз работников транспорта и Союз автопредприятий Эстонии накануне подписали новое соглашение об оплате труда в секторе общественного транспорта, пишет rus.err.ee.

Согласно соглашению, с 13 апреля 2020 года минимальная заработная плата водителей автобусов, троллейбусов и трамваев вырастет с нынешних 945 евро до 1050 евро в месяц.

В 2021 году она увеличится еще на 100 евро, а в 2022 году минимальный оклад водителей общественного транспорта повысится еще на 100 евро.

Согласованные минимальные ставки являются обязательными для всех работодателей.


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