Хайли лайкли 2020 Дмитрий Орешкин

14.01.2020, 13:45

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

В России надо жить долго.

И вставать рано. Тогда, бог даст, что-нибудь поймешь в ее устройстве. А может, и не поймешь.

Около 7 утра 11 января по новостным лентам прошло сообщение, что иранские военные выступили с заявлением по ТВ. Признали, что украинский самолет все-таки был сбит ими. Непреднамеренно, человеческий фактор. О чем сутки ранее с разной степенью уверенности высказывались первые лица Канады, США и Британии. Хайли лайкли.

К сожалению, всякое бывает. Летом 1988 г. американцы тоже сдуру сбили иранский лайнер. Тонкие шутки про обезьяну с гранатой оставляем любителям изящной словесности, потому что важней другое: если на сцене в первом акте висит ружье (точнее, тьма ружей и все заряженные; и владеют ими очень эксцентричные персонажи), то даже не обязательно ждать последнего акта, чтобы бабахнуло. Это к вопросу о нераспространении. Но ради этой мудрости не стоило вставать ни свет, ни заря. По состоянию на 7:30 утра сайт, который позиционирует себя как агрегатор новостей и мнений в «пространстве Русского Мира» еще представлял результаты текущего опроса посетителей:

Как Вы считаете, что случилось с украинским «Boeing 737», рухнувшим в Иране?

• Двигатели «Boeing 737» загорелись, самолет упал. Просто техническая неисправность — 21% (62)

• «Boeing 737» был случайно сбит иранской ракетой — 6% (18)

• Самолет был взорван террористами изнутри — 3% (11)

• «Boeing 737» был сбит в рамках провокации США — 61% (176)

• Причина крушения в другом — 7% (21)

То есть даже в «Русском Мире» имеется около 6% вменяемого населения, способного самостоятельно оценивать информацию и иметь независимое от ТВ суждение. Не маловато будет? (Полагаю, редакция, проснувшись, либо снимет файл с опросом, либо в нем существенно изменятся цифры.) Но в любом случае спасибо ей за зеркальце, отражающее мозговое устройство современного патриотизма. Эта штука будет посильнее атомной бомбы! Хотя, к счастью для всего прочего человечества, взрыв (назовем его взрывом Когнитивного Диссонанса), скорее всего, будет направлен внутрь нашего коллективного мозга. Впрочем, многих все равно забрызгает. Но виноват, как и в частном случае Ирана, все равно будет Запад. Не мы же!

Посмотрим, откуда ноги растут. Летом 2014 г., когда в «ДНР» точно так же сдуру был сбит малазийский «Боинг», вменяемые наблюдатели, сопоставив время, место и победные реляции тогдашнего героя «Русского Мира» тов. Стрелкова, сразу аккуратно предположили: скорее всего, они. Целились как лучше, а получилось как всегда. Так уж у них настроен Когнитивный Аппарат. «А нех… им здесь у нас летать», — изящно оправдал себя один из атаманов-соратников Гиркина. Ишь, мол, зараза заморская — на халяву хотели проскочить! Этажом выше оборонительный вал выглядит красивей. Тут и летчик Волошин, и тонкая, с далеко идущими целями провокация украинской (на самом деле, конечно, американской!) военщины, и распятый мальчик, и истребитель-штурмовик размером с футбольное поле. Что характерно, с вполне однозначными интонациями. Никаких буржуазных «хайли лайкли»!

18 июля 2014 г. (назавтра после крушения) златоуст «Русского Мира» В.Т. Третьяков на сайте «Эха»: «Ясно, что России непричастна к этой трагедии, так как это не просто подрывает, а прямо-таки рушит ее позицию моральной поддержки восставшей Новороссии». И ссылается на арию диспетчера Карлоса, напетую через «твиттер». Ну, раз рушит моральную позицию, значит, точно не мы. Какие тут вопросы…

Почему в России надо жить долго? Чтобы, например, помнить, как учителя В.Т. Третьякова со столь же несокрушимых моральных позиций опровергали клеветнические измышления о наличии неких якобы секретных приложений к миролюбивому пакту Молотова-Риббентропа. У тов. Сталина, спасшего мир от «коричневой чумы», никаких секретных договоренностей с сухоруким ублюдком Гитлером не было и быть не могло! Только последние мерзавцы и подлецы, продавшие Родину за американские пенсы, способны такое придумать.

Проходит совсем немного времени, лет 20, и они поют уже совсем другую арию. Да, таки были секретные протоколы!! И правильно, что были! Таким образом мудрый и дальновидный тов. Сталин отодвигал границу СССР на запад, чтобы встретить агрессию сухорукого ублюдка Гитлера на дальних подступах и минимизировать потери РККА. Только последние мерзавцы и подлецы, продавшие Родину за американские пенсы, могут делать вид, что не понимают величия и глубины его стратегического замысла…

С тех пор мало что изменилось. 23 июля 2014 г. В.Т. Третьяков уже имеет за спиной не только диспетчера Карлоса, но и генерал-лейтенанта А. Картаполова с по-военному надежными данными инструментального контроля о нахождении рядом с «Боингом» украинского штурмовика Су-26. Позже данные, конечно, оказались таким же заурядным фуфлом, что и испанский диспетчер – но если это кого-то тревожит, то точно не г-на Третьякова. Имея в виду представительницу Госдепа Мэри Харф, которая с ссылкой на разведку объявила, что малазийский «Боинг», скорее всего (опять хайли лайкли!), был сбит ополченцами по ошибке, а сведений о причастности России не имеется (на тот момент), он смело переходит в атаку: «А те негодяи, которые намеками или напрямую обвиняли Россию в уничтожении малазийского Боинга… извинятся публично? После того, как их духовные отцы и единственные, кому они верят, — американские разведчики сказали: доказательств вины России нет и не предвидится… Хотя бы извиниться наберитесь смелости…»

Положим, что «не предвидится» — это г-н Третьяков уже от себя приплел. По профессиональной привычке. Такой уж Когнитивный Аппарат. Духовные отцы — американские разведчики (а политики тем более!) — со своим лицемерным «хайли-лайкли» тем и интересны, что никогда ничего однозначно не скажут публике, покуда остается хоть тень сомнений. А то ведь публика, неровен час, обидеться может! Именно поэтому не стоит ждать от них такой формулировки как «нет и не предвидится». Откуда Мэри Харф и ее разведчикам знать, что предвидится, а что нет. Они же не В.Т. Третьяков!

Ему-то как раз (наравне с другими мастерами утреннего и вечернего перезвона) все ведомо и очевидно – еще со времен Агитпропа. И про победное шествие, и про общий кризис, и про патриотическую мощь наравне с подъемом с колен. И про позицию моральной поддержки. Эту замечательную корпорацию на уровне Когнитивного Аппарата объединяет одно замечательное свойство: святая убежденность, что аудитория состоит из дураков. Ей с три короба наврешь – и делай с ней, что хошь… С другой стороны, в критический момент они сами готовы стать дураками на радость начальству. На том стоит и стоять будет их версия «Русского Мира»! Новая историческая общность людей, уверенно ведомая партией и правительством от победы к победе. Врать в глаза этой общности надлежит по-сталински твердо, уверенно и победоносно. Вдохновляя рассказами про божью росу. А ежели что окажется не так, потом вырежем, подшпаклюем, никто и не заметит! Дураки же! Новая историческая общность с коммуникативной памятью, тщательно ампутированной лубянским совком.

Случай ничуть не уникальный. Но лишь в близких по духу азиатских режимах. Двух дней не прошло, как глава гражданской авиации Ирана Али Абедзаде убеждал почтенную публику, что ракетная атака на лайнер невозможна даже «с научной точки зрения». С пламенем веры в очах. Ну и что теперь – ушел в отставку? Застрелился? Кто-нибудь что-нибудь сказал ему в лицо? Да ничуть. Ну работа такая у человека: быть дураком при вертикальном начальстве. Врать в глаза своему народу. Во имя светлых идеалов шариата и сплочения великой иранской нации. Да и сами высшие начальники, вдохновившие население благой вестью об уничтожении во время «операции возмездия» то ли 50, то ли 70 американцев (чего их жалеть, то, пиндосов?! Пиши 80!), тоже прекрасно себя чувствуют. Никто не задает лишних вопросов.

А что с карьерой генералов Картаполова или Конашенкова? Как поживает генерал Маркин из Следственного комитета с правдивыми сказками на ночь? Может, удавился от стыда? Нет, прекрасно себя чувствует. В.Е. Чуров, достигший таких высот в электоральном менеджменте, что даже видавшая виды Москва вывалилась на Болотку, руководит научным советом Военно-исторического общества. Для пользы юношества ведет непримиримую борьбу с фальсификациями светлого прошлого, дает идейный отпор доброкачественным исследованиям в Сандармохе и Медном…

Всех героев не перечислишь. Имя им легион. Но каков сухой остаток? Кто из нормальных людей хотел бы жить в фундаменталистском Иране? Сколько ученых и бизнесменов едет в путинскую Россию и сколько из нее? А ведь бывали на Руси времена с прямо противоположной динамикой.

В марте начнется суд по сбитому в «ДНР» «Боингу». Открытый. Всем в мире уже примерно понятно (фактов выше крыши), кто, как, откуда и почему стрелял. Где брал «Бук» и куда потом его прятал. Но подождем формального вердикта: не столько суд интересен, сколько поведение бойцов «Русского Мира». Они все еще на что-то рассчитывают или просто держат понт с молодецким видом? Никакими взятками судейских уже не подкупишь, политическими сделками «по понятиям» не отмажешься. Дело вышло на такой уровень, что ни назад, ни вбок ходу нет. Были бы чуть умней, заранее договорились бы, спустили на тормозах, по-тихому выплатили компенсации в обмен на снятие претензий. Как те же несносные американцы после катастрофической ошибки 1988 г.

Но ведь нет! Когнитивный Аппарат не позволяет. И как раз это самое главное и опасное, потому что именно он, Аппарат, и задает рамки ключевых политических решений. Выращенный в уголовно-гэбэшной культуре сталинской мафии, он твердо знает одно. Честного суда нет и быть не может. И не должно! Кто сильнее, тот и бьет. Мертвец – лучший свидетель. Чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок. Не верь, не бойся, не проси. Мир – это война, правда – это ложь. Умри ты сегодня, а я завтра. Право и мораль – выдумки буржуазных вредителей. Держись, пацан, в несознанке. Ври до упора. На том стоим и стоять будем! Советское общество самое гуманное, самое справедливое и самое читающее в мире. Так победим!

Для внутреннего пользования в их советском «Русском Мире» – возможно, еще несколько лет прокатит. Здесь даже уголовников «ДНР/ЛНР», угрюмо мочивших друг друга в драке за статус верховного пахана, трепетному А.А. Проханову удалось изобразить прекрасными витязями. Читатели — особенно из тех, что попроще—- верили и роняли горячую слезу. В строгом соответствии с советской инструкцией. Они, бедняги, под соловьиные трели тогдашней пропаганды даже Ленину-Сталину верили, хотя, кажется, уж такие головорезы, что дальше ехать некуда…

Информационный занавес сегодня стал потоньше, репрессии пожиже. Надо бы подтянуть! А то народу трудно не видеть, что благодаря неустанной деятельности витязей виртуального «Русского Мира» настоящий русский мир (без кавычек, без ТВ, без гг. Третьякова и Проханова) на глазах теряет престиж, население и перспективы. Русский бизнес страдает от санкций, русские дипломаты от второсортности. Русские деньги стали токсичны как дверная ручка в Солсбери, русские мозги стремительным домкратом текут за кордон, русский язык сохнет и теряет аудиторию. И даже русская сфера влияния – предмет первоочередной заботы руководства – на глазах сокращается. Грузия, Украина, третьей Белоруссия пошла. Не говоря про каноническую территорию РПЦ… Трубопроводная империя/монополия умерла, не родившись, Европа благодаря технологической революции из рынка продавца превратилась в рынок покупателя.

Как жить дальше? Только врать еще пафоснее и сажать еще безжалостнее.

Ведь говорили им по-хорошему: не садись на нефтяной пенек, не ешь газовый пирожок — козленочком станешь! А они в ответ: «Гы-гы-гы, не смешите мои искандеры…» Ну и? Куда дальше их смешить, болванов железных. То этот самолет падает, то другой. И уровень жизни вслед за ними с ними. Вполне по-советски, между прочим. От победы к победе. А виноваты во всем враги и предатели. Кто ж еще.

Благодаря камуфляжному патриотизму совсем неглупых и профессиональных людей, по собственной воле и за хорошие деньги взявшихся топырить пальцы и строить из себя (а заодно и из русского народа!) что-то среднее между восторженной шпаной и матерыми уголовниками, настоящая, не лубочная Россия в 2020 г. получит по максимуму. Сначала в Гааге, далее по всем пунктам. Придется и компенсации платить, и мировой скандал расхлебывать, и к изоляции привыкать. Кстати, с целительной олимпийской мочой ровно то же самое. Могли бы признать отдельные проколы, уволить отдельных чиновников (благо, нахимичили те немало) и отделаться по-маленькому. Но ведь русские не сдаются. Ни шагу назад!!

Интересно. Когда судьи в Гааге вынесут решение по малазийскому «Боингу» и вся эта история опять вылетит России в копеечку, В.Т. Третьяков наберется смелости извиниться перед реальными, не лубочными согражданами, на которых волей-неволей ляжет все это позорище вместе с расходами? Про более грамотных коллег, которых он с патриотической непринужденностью обзывал негодяями, даже не спрашиваем – бог с ними. Речь о России, в конце концов.

Едва ли извинится. Скорее, в очередной раз рванет виртуальный тельник на груди и с надрывом споет старую добрую песню про русофобский заговор, пятую колонну и удар в спину.

Не будем спорить – в спину или пониже спины. Главное – трудящимся мелодия слегка поднадоела. И процесс полегоньку пошел. Когнитивный Диссонанс, с одной стороны, неизбежен – сколько же можно слушать враки про подъем с колен?! А с другой стороны, никакой вменяемой альтернативы не видно. Все альтернативы заблаговременно были придушены радетелями «Русского Мира»: «…уж мы их душили, душили!..»

Эрго, за отсутствием иных вариантов и не без помощи вертикальных акынов, в измученном нарзаном отечественном мозгу логично возникает спасительный образ тов. Сталина и левого поворота. Первым же следствием которого станет обвальное бегство из страны последних денег и квалифицированных людей — вместе с надеждами.

А казалось, ну что тут особенного. Обычная популистская брехня. Вроде той, с которой выходили к людям сначала Ленин, затем Сталин, а потом и более мелкие врали-вдохновители. Ан, оказывается, нет. Начинается пафосной брехней с перезвоном, а кончается вполне материальной катастрофой. Вопрос лишь в продолжительности процесса.

Дмитрий Орешкин, «Ежедневный журнал»