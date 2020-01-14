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Украинцы стали больше путешествовать и меньше ездить в Беларусь и Россию

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  • 14.01.2020, 15:13
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Украинцы стали больше путешествовать и меньше ездить в Беларусь и Россию
Фото: shutterstock

В 2019 году границу со странами ЕС пересекли более 36,7 миллионов украинцев.

В 2019 году граждане значительно меньше пересекали границу с Россией, и стали чаще путешествовать морем и воздухом, сообщает "Украинская правда".

В течение 2019 года украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества граждан – более 102 млн человек.

ГПСУ сообщает, что в 2019 году пассажиропоток на российско-украинской границе уменьшился на 10%. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн человек).

Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

Пограничники также отметили, что все больше путешественников, как в Украину так и за ее пределы, предпочитают воздушный транспорт. В частности в прошлом году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек).

Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросло еще больше – более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тысяч человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке, хоть и незначительный, но по сравнению с 2018 годом он вырос на 11,5%.


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