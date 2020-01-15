В Иране задержали автора видео с запуском ракеты по «Боингу» 15.01.2020, 11:09

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Фото: AP

Ролик появился в сети еще до признания иранских военных.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал человека, снявшего и разместившего в сети видеоролик, на котором запечатлен выстрел ракеты, поразившей украинский "Боинг" под Тегераном, что привело к его крушению. Об этом, по информации иранских СМИ, сообщили в КСИР, передает dw.com.

Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, заявляют представители элитных соединений иранских вооруженных сил. Результаты этого расследования будут позднее представлены общественности.

Видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет, появилось в Twitter международной группы расследователей Bellingcat 9 января.

По данным расследователей, "видео показывает жилой квартал в западном Паранде (35.489414, 50.906917), ориентированно на северо-восток", а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Паранд - это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

11 января КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном. "Я бы предпочел умереть Амирали Хаджизаде в видео. По его словам, военные приняли пассажирский самолет за крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.