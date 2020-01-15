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Тираны приходят и уходят

  • Леонид Невзлин
  • 15.01.2020, 14:28
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Тираны приходят и уходят
Леонид Невзлин

О народе-победителе.

12 января 1948 года в Минске был убит художественный руководитель еврейского театра, председатель Еврейского Антифашистского Комитета Соломон Михоэлс.

Многие евреи в СССР восприняли эту смерть как личное горе.

Михоэлс был любим ими: светлый,добрый, простой и великий человек. Свой для всех нас, даже родной.

Мне по наследству от моих бабушек и дедушек передалось ощущение великой трагедии еврейского народа и моей личной трагедии от этого преступления Сталина.

Сталин устранил этого человека для того, чтобы начать свой преступный пятилетний антисемитский марафон: дело ЕАК (Еврейского Антифашистского Комитета) и дело врачей-убийц.

Не сдохни тиран в 1953 году, мой народ был бы подвергнут очередному геноциду, уже в СССР — стране победителей нацизма.

Те материалы, которыми мы владеем сегодня, не только обличают преступный сталинский режим, но и показывают реальный героизм, огромную волю к жизни и правде евреев-жертв сталинизма.

А еще они доказывают то, что тираны приходят и уходят, а мой народ остается великим, процветающим и свободным, готовым дать сдачи антисемитам, нацистам, расистам и прочей нечисти.

Вечным народом, народом-победителем.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»


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