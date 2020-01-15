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На гандбольном Евро случилась вторая сенсация

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  • 15.01.2020, 22:05
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На гандбольном Евро случилась вторая сенсация

Вслед за французами Eвро-2020 покидают действующие чемпионы мира датчане.

Сборная Дании потеряла шансы на выход из группы "Е" после победы венгров над исландцами (24:18) в матче предварительного раунда, передает pressball.by.

Действующим чемпионам планеты остается сыграть с россиянами, однако в случае равенства баллов в основной этап шагнет команда Исландии за счет победы над датчанами в личной встрече.

Группа "Е": ВЕНГРИЯ — 5 очков (3 игры), ИСЛАНДИЯ — 4 (3), Дания — 1 (2), Россия — 0 (2).


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