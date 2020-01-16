Премьер Украины обыграл фразу о том, что он «профан» в экономике 5 16.01.2020, 12:02

2,290

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

ФОТО: GETTY IMAGES

Алексей Гончарук прокомментировал появившуюся в Сети аудиозапись.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике, сообщает "Украинская правда".

"Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки.

Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!

И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике", - заявил премьер-министр Украины.

Напомним, 15 января в сети была опубликована прослушка, где премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике".