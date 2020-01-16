«После выстрелов побежал в сторону Гродно»
- 16.01.2020, 14:40
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Стали известны новые подробности дерзкого убийства предпринимателя.
Телеканал ОНТ в своем сюжете сообщил подробности убийства индивидуального предпринимателя в Гродненском районе.
Как сообщается, мужчина был убит в деревне Чеховщина.
Местные жители отмечают, что убийство было записано одной из камер видеонаблюдения, которые стоят в деревне.
Согласно им, на кадрах около 22:00 14 января видны вспышки от выстрелов. Но шума выстрелов сельчане не слышали.
Затем на видео видно, как неизвестный человек побежал в сторону Гродно.
Убитому было 55 лет. По факту убийства возбуждено уголовное дело.