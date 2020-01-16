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«После выстрелов побежал в сторону Гродно»

  • 16.01.2020, 14:40
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«После выстрелов побежал в сторону Гродно»
Фото: Следственный комитет

Стали известны новые подробности дерзкого убийства предпринимателя.

Телеканал ОНТ в своем сюжете сообщил подробности убийства индивидуального предпринимателя в Гродненском районе.

Как сообщается, мужчина был убит в деревне Чеховщина.

Местные жители отмечают, что убийство было записано одной из камер видеонаблюдения, которые стоят в деревне.

Согласно им, на кадрах около 22:00 14 января видны вспышки от выстрелов. Но шума выстрелов сельчане не слышали.

Затем на видео видно, как неизвестный человек побежал в сторону Гродно.

Убитому было 55 лет. По факту убийства возбуждено уголовное дело.


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