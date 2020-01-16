В Польше уже с апреля начнут выплачивать 13-ю пенсию 6 16.01.2020, 16:14

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В общей сложности ее будут получать почти 10 миллионов человек.

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Маленг, будучи гостем «Польское радио», сообщила, что обещанная правительством 13-я пенсия будет выплачиваться ежегодно в апреле. Законопроект по этому вопросу находится в настоящее время в Сенате.

Глава ведомства по труду отметила, что 13-ю пенсию будут получать в общей сложности 9 миллионов 800 тысяч человек.

«Каждый пенсионер получит дополнительную пенсию, не только один раз. Закон гарантирует, что 13-я пенсия будет выплачиваться ежегодно в апреле на уровне минимальной зарплаты, то есть будет составлять 1200 злотых (282 евро) брутто, 891 злотых (210 евро) нетто», - сказала министр семьи, труда и социальной политики.

Марлена Маленг также сообщила, что вскоре на рассмотрение правительства поступит обещанный во время избирательной кампании законопроект о 14-й пенсии, выплата которой будет зависеть от порога дохода. Первую 14-ю пенсию правительство планирует выплатить в ноябре 2021 года. Ее получат около 6 млн человек, получающие самую низкую пенсию.