В Беларуси ввели «налог на пластик» 5 18.01.2020, 13:29

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По замыслу Совмина и Лукашенко, раскошелиться на борьбу с пластиковой тарой должны сами граждане.

В Беларуси повысили плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 24 от 16 января. Возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря, будут расти цены на товары в пластиковой упаковке. Еще одно изменение по пластику принял Лукашенко, оно касается системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки, сообщает tut.by.

Что будет с ценами на товары в пластиковой упаковке из-за нововведения

Сейчас плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды составляет 180 рублей за одну тонну. С 1 апреля и до конца года она будет составлять 270 рублей, а с 1 января 2021-го — 360 рублей. Сбор за тонну биоразлагаемых мешков и сумок с 1 апреля этого года составит 90 рублей.

Возможный рост расходов юрлиц и ИП, которые занимаются производством или ввозом полимерной упаковки, товаров в такой упаковке и пластиковой посуды, а также используют эту упаковку и посуду при производстве товаров, будет компенсирован им потребителями, которые покупают товары в полимерной упаковке и пластиковой посуде, поясняли ранее власти. «При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется», — отмечали чиновники.

Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ранее также пояснял, что будет с ценами на товары в пластиковой таре.

— Это так везде со всеми отходами: у нас, в Европе, во всем мире, — отмечал Анатолий Шагун. — Все затраты производителя попадают в стоимость товара. Если плата существенная, потребители начинают задумываться, как сократить объем этой платы, то есть уменьшить объем потребляемой упаковки. Нужно поднимать плату за пластик, а за стекло снижать и тем самым стимулировать использование стеклянной упаковки. Но это процесс поэтапный, нельзя сразу поднять плату в 10 раз. Люди должны к этому подготовиться.

Производители ранее рассказывали, что повышение этого сбора приведет к подорожанию конечной продукции для покупателей.

— Если плату за сбор, обезвреживание и переработку пластиковой тары увеличат до 360 рублей, то есть в 2 раза, это, конечно же, отразится на стоимости конечной продукции, — отмечал ранее генеральный директор компании «Дарида» Дмитрий Неверович. — Одна пластиковая бутылка весит примерно 35−40 граммов. Если сегодня за тонну мы платим 180 рублей, то теперь нам предлагают платить 360 рублей. Можно посчитать, на сколько вырастет себестоимость каждой бутылки.

Мы ранее рассчитали, что тонна — это примерно 25 тысяч бутылок, и вычислили, сколько дополнительных расходов ляжет на каждую исходя из новой величины сбора. То есть сбор на одну бутылку будет около 1,5 копейки, вырастет наполовину.

Чиновники полагают, что увеличение сбора позволит постепенно сократить потребление пластиковой упаковки и перейти на экологически безопасную — стеклянную, бумажную, плата за которую расти не будет.

Однако если сравнить цены на продукты в стекле и в пластике, даже с учетом повышения сбора первые проигрывают — они все равно будут значительно дороже. Ранее представители Рогачевского молочноконсервного комбината рассказывали нам, что, к примеру, молоко в стеклянной бутылке стоит процентов на 15 дороже, чем в пластиковой. 730 миллилитров молока в стекле обойдется в 1,74 рубля. 900 миллилитров молока такой же жирности этого же производителя, но в пластиковой бутылке стоят 1,56 рубля. То есть 730 миллилитров продукта в пластике стоили бы 1,26 рубля — на 48 копеек дешевле. И если молоко одинаковое, то разница, скорее всего, за счет упаковки.

Какие изменения ввел Лукашенко

Лукашенко 17 января подписал указ № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». Документ среди прочего отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузка на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья — стеклобоя и макулатуры», — отмечают в пресс-службе Лукашенко.

Какие еще новшества ввели власти по пластику

Власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки. С 2021 года в Беларуси планируют ограничить использование пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 7 от 13 января «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».

К примеру, с 2021 года планируют ввести запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. В этом году власти должны определить, какая конкретно посуда подпадет под запрет.

Из других планов — поэтапное снижение максимальной вместимости полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно. Соответствующие изменения должны подготовить в 2021 году.