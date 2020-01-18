Палата представителей США показала новые документы по делу импичмента Трампа 18.01.2020, 16:18

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Документы представил личный юрист президента США.

Палата представителей обнародовала новые документы предоставлены бывшим бизнес-партнером личного юриста президента США Львом Парнасом, подтверждающие информацию о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Документы включают новую информацию о возможном наблюдения за бывшим послом США в Украине Мари Йованович, передает СNN.

Среди документов - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщение с телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.

Снимок экрана, оставленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (Доверенные лица - ред.) Проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе ". Гайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет гайд: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри человека".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Парнас сказал Харви в апреле, что будет беседу с "генеральным прокурором, которого освободил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Парнас также вспоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокуроры говорили с Джулиани по его поисков компромата на Байдена.