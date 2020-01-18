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Польша обвинила РФ в краже культурных ценностей

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  • 18.01.2020, 20:26
  • 2,001
Польша обвинила РФ в краже культурных ценностей
МИД Польши
Фото: Wikipedia

МИД Польши хочет вернуть картины, реквизированные НКВД.

Министерство иностранных дел Польши заявило права на культурные ценности, которые хранятся в России. Перечень предметов культуры опубликован в Twitter польского МИДа.

"Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", — говорится в соцсети.

Министерство опубликовало примеры конфискованных работ. Среди них "Мадонна Глоговская"Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, а также "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего.


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