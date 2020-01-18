Польша обвинила РФ в краже культурных ценностей 10 18.01.2020, 20:26

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МИД Польши

Фото: Wikipedia

МИД Польши хочет вернуть картины, реквизированные НКВД.

Министерство иностранных дел Польши заявило права на культурные ценности, которые хранятся в России. Перечень предметов культуры опубликован в Twitter польского МИДа.

"Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", — говорится в соцсети.

Na skutek działań #ZSRS ucierpiała polska kultura.



⚫️Oddziały NKWD rekwirowały dzieła sztuki - wiele z nich do dziś znajduje się w 🇷🇺.

⚫️Armia Czerwona i NKWD w wielu wypadkach niszczyły i konfiskowały to, czego nie udało się zrabować lub spalić Niemcom.#wyzwolenieBEZwolności pic.twitter.com/RisDUfrkdo — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 18 января 2020 г.

Министерство опубликовало примеры конфискованных работ. Среди них "Мадонна Глоговская"Лукаса Кранаха-старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, а также "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля-старшего.