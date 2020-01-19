Трамп будет укреплять пакт с Японией 19.01.2020, 15:14

Альянс двух держав должен защищать свободу, демократию и права человека.

Президент США Дональд Трамп полагает, что новые вызовы в мире требуют укрепления Договора о сотрудничестве и гарантиях безопасности между Соединенными Штатами и Японией.

Как отмечает Reuters, такое мнение идет вразрез с недавним заявлением президента о том, что пакт безопасности «несправедлив» и требует изменений.

«Поскольку обстановка в области безопасности продолжает меняться и возникают новые вызовы, крайне важно, чтобы наш альянс еще больше укреплялся и углублялся», — сказал Трамп в заявлении, посвященном 60-летию со дня подписания документа.

Президент США выразил уверенность в том, что в будущем вклад Японии во взаимную безопасность «будет продолжать расти, и союз будет продолжать процветать».

В свою очередь премьер-министр Японии Абэ Синдзо добавил, что «альянс должен стать еще более устойчивым, чтобы «защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона, чтобы поддерживать весь мир и через 60, и через 100 лет».