Фотофакт: Как выглядят белорусские «короли парковки» 10 19.01.2020, 16:11

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Главное - поближе ко входу, даже если это больница.

Истинные знатоки автомобильного фэншуя знают, как верно организовать пространство вокруг себя и своей машины. А как известно, благоприятные потоки энергии ци ниспадают с особой силой, если припарковаться поближе ко входу, пишет «Онлайнер».

Причем не важно, куда он ведет — к дому, подъезду, торговому центру или даже приемному отделению больницы. Чем ближе бампер к двери — тем ближе постижение гармонии.

«Один из домов по ул. Казинца в Минске, — пишет читательница Алеся. — Именно этот водитель настойчиво паркует свое авто прямо у подъезда, на зеленой зоне. Больше никто себе такого не позволяет».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Водитель Kia из Березы также считает, что лучшее место для авто — непосредственно перед выходом из подъезда.

Фото: onliner.by

На большом паркинге, видимо, не хватало мест для автомобилиста на Volkswagen. Иначе как объяснить остановку прямо около входа в торговый центр в обход предусмотренной разметке? По крайней мере, не занял (ну, почти получилось) место для электромобилей и зарядки.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

А вот на случай в Борисове юмора не хватает. Там остановившийся Opel преградил подъезд к приемному отделению районой больницы. Вот что пишет в соцсетях пользователь, представившийся членом бригады медиков: «Я просто в шоке. Человек, который ездит на данном Opel, о чем ты думаешь? Наша бригада везет тяжелого пациента с гипертоническим кризом. Я лично обошел весь приемник, весь первый этаж поликлиники — и нет этого водителя. Никого он не привез в приемное отделение срочно — ни один человек не знал, чье это авто».

Фото: onliner.by