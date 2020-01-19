Bild: Германия получила безумный запрос от оператора путинского газопровода 7 19.01.2020, 19:01

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Заявка строителей «Северного потока -2» вызвала недоумение во всем мире.

Это все-таки случилось!

Компания Nord Stream 2 AG, стопроцентная «дочка» российского газового концерна «Газпром», подала запрос на то, чтобы для одноименного газопровода, проложенного между Россией и Германией, было сделано исключение из требований так называемой Газовой директивы, пишет Юлиан Рёпке для Bild (перевод — inosmi.ru).

«Заявка компании Nord Stream 2 AG на освобождение от положений по регулированию поступила в Федеральное сетевое агентство 10.01.2020. Решение по этому поводу будет принято до 24 мая 2020 года», — заявил представитель Федерального сетевого агентства нашему изданию.

Безумное в этом, собственно, следующее: эта претензия на преференции невозможна сама по себе! Дело в том, что, в соответствии с германским Законом об энергетике, исключения из Газовой директивы ЕС возможны лишь для газопроводов, «построенных до 23 мая 2019 года».

Но газопровод «Северный поток — 2» еще не достроен. Остаются еще почти 300 километров, а компания Allseas, владеющая судами-трубоукладчиками, из-за страха перед санкциями со стороны США в конце декабря остановила работы.

Но и это еще не все: даже необходимое для строительства разрешение со стороны Дании было выдано лишь в октябре — через пять с лишним месяцев после принятия Газовой директивы. Так что в мае 2019 года газопровод не только не был достроен — не хватало даже необходимых разрешений для реализации проекта.

В мае ЕС скорректировал Газовую директиву, распространив ее действие на газопроводы, ведущие на территорию Союза из третьих стран. Как и для газопроводов, проложенных внутри ЕС, для трубопроводов «извне» также необходимо разделение между владельцами и потребителями. Таким образом, Газпром и его дочерние компании не могут быть одновременно владельцами и «клиентами» «Северного потока — 2». Но компания Nord Stream 2 AG, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, выступает против этого положения.

А теперь она, очевидно, пытается добиться исключения из директивы, которые допустимы только для газопроводов, уже действовавших на момент принятия документа в мае прошлого года.

Эксперт по энергетике: «Исключение будет противоречить европейскому праву»

Эксперт по энергетике, профессор Алан Райли (Alan Riley) из исследовательского института «Атлантический совет» (Atlantic Council) считает заявку Nord Stream 2 фарсом и советует Германии отклонить ее: «Власти Германии не могут с уверенностью констатировать, что „Северный поток — 2“ — „достроенный газопровод“, если он еще не достроен. Если правительство Германии сочтет „Северный поток — 2“ готовым, оно вступит в противоречия с целым рядом законодательных положений ЕС».

По словам Райли, исключение для путинского газопровода на основании столь сомнительных аргументов стало бы «настолько очевидным нарушением правовых норм ЕС», что такие страны как, например, Польша могли бы подать иск против Германии. И в таком случае «выстроилась бы целая очередь из стран, которые требовали бы от Берлина компенсации ущерба», добавил профессор Райли.

Еврокомиссия заявила, что сроки для предоставления исключения нарушены

Представитель Европейской комиссии уже успел заявить, что Комиссия «знает» о заявке, поданной Nord Stream 2 AG.

В интервью нашему изданию он подчеркнул, что ЕС, «приняв измененную Газовую директиву 23 мая 2019 года, четко обозначил правила». Ее статья 49а предусматривает, что «страны-члены при подключении к газопроводам из третьих стран могут делать исключения для операторов газопроводов, если те были введены в эксплуатацию до 23 мая 2019 года».

Брюссельский чиновник подчеркнул: «Комиссия будет внимательно следить за надлежащим выполнением требований Газовой директивы во всех государствах-членах ЕС, в том числе с точки зрения исключений из положений статьи 49а».

В Украине заявка Nord Stream 2 AG вызвала недоумение. Представитель правительственных кругов заявил, что в случае, если для компании будет сделано исключение из правил, это «перечеркнет два года работы». Если Германия будет реализовывать проект «Северный поток-2» в обход европейского права, «сбудутся наши наихудшие опасения по поводу того, что немецкое руководство водит за нос нас и ЕС», подчеркнул представитель Киева по поводу того, что правительство Германии в ноябре минувшего года заявило о смягчении требований национального законодательства при реализации европейских правовых норм.