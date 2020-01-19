закрыть
20 января 2020, понедельник, 0:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране

  • 19.01.2020, 20:27
  • 2,174
Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Фото: Пресс-служба президента Украины

Вместе с родственниками в аэропорт прибыли представители авиакомпании МАУ и высшее руководство Украины.

Сегодня в аэропорту Борисполя встречали тела погибших в авиакатастрофе Boeing 737 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Liga.net отобрала некоторые фото траурной церемонии.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

15 января Кабмин Украины принял решение о выплате родственникам погибших в катастрофе украинцев компенсации в 200 000 грн. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплаты дополнительных компенсаций.

Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины
Фото: Пресс-служба президента Украины

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип