Украина попрощалась с погибшими в авиакатастрофе в Иране 19.01.2020, 20:27

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Фото: Пресс-служба президента Украины

Вместе с родственниками в аэропорт прибыли представители авиакомпании МАУ и высшее руководство Украины.

Сегодня в аэропорту Борисполя встречали тела погибших в авиакатастрофе Boeing 737 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Liga.net отобрала некоторые фото траурной церемонии.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

15 января Кабмин Украины принял решение о выплате родственникам погибших в катастрофе украинцев компенсации в 200 000 грн. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплаты дополнительных компенсаций.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины

Фото: Пресс-служба президента Украины