Медведев признал санкции из-за аннексии Крыма «болезненными» для экономики России 7 19.01.2020, 20:43

4,056

Импортозамещение не помогло.

Экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российскому Первому каналу заявил, что мировые санкции в отношении России, последовавшие после аннексии Крыма, «болезненно ударили по экономике», передает Крым.Реалии.

«После присоединения Крыма последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях... правительству пришлось заняться важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось – импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны», – цитирует СМИ Медведева.

15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы. 16 января Путин назначил на пост премьер-министра Михаила Мишустина.

12 сентября 2019 года Совет Европейского союза продлил персональные санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на полгода – до 15 марта 2020 года. В списке санкций – 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в ЕС.

Санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, а затем их несколько раз усиливали в связи с поддержкой Россией боевиков на востоке Украины. С тех пор ограничительные меры несколько раз продлевали. В санкционном списке – ряд российских государственных деятелей, чиновников, военачальников, а также главари поддерживаемых Россией боевиков на неподконтрольных территориях Донбасса.

Также сейчас действуют и периодически продлеваются еще два больших санкционных пакета ЕС в отношении России: секторальные экономические санкции (на данный момент действуют до 30 января 2020 года) и «крымские», введенные в ответ на оккупацию и аннексию полуострова (действуют до 23 июня 2020 года).