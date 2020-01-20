Cоболенко — в списке фаворитов на Australian Open 1 20.01.2020, 9:21

АРИНА СОБОЛЕНКО

Какие шансы у белорусских теннисисток на открытом чемпионате Австралии?

20 января стартует открытый чемпионат Австралии по теннису. Tut.by рассказывает про соперниц и перспективы Арины Соболенко и Александры Саснович в Мельбурне.

Саснович сыграет с Барти, если повторит свой лучший результат на АО

В нынешний сезон Александра Саснович (94 WTA) вошла раньше, чем обычно, отправившись в декабре 2019-го на челленджер во французский Лимож. Видимо, необходимость раннего выхода из отпуска продиктована неубедительным выступлением с мая по октябрь прошлого года (5 побед в 20 матчах) и необходимостью набора очков для квалификации по рейтингу на Олимпийские игры в Токио предстоящим летом.

Так вот в Лиможе Саша переиграла своего нынешнего оппонента Грит Миннен (119 WTA) в поединке на харде — 2:6, 6:2, 6:2. Думается, и в Мельбурне также на харде Саснович должна преодолеть сопротивление бельгийки, отобравшейся в основную сетку соревнований через квалификацию. Если же нет, то для Грит, которая никогда ранее не играла в одиночке на «Шлемах», победа в матче станет самым большим успехом.

Во втором круге АО-2020 Саснович может встретиться с американкой Бернардой Перой (65 WTA), которую Арина Соболенко недавно одолела на турнире в Аделаиде, или представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (26 WTA). Ни с одной из этих теннисисток Саше не доводилось соперничать.

Почти наверняка в части сетки, в которой находится Саснович, до третьего раунда дойдет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. И если Саше удастся добраться до этой стадии турнира, то она сыграет с Барти и вместе с тем в третий раз подряд станет участницей 1/32 финала АО, а также успокоит фанатов сборной Беларуси перед матчем Кубка Федерации с Нидерландами 7−8 февраля.

Дело в том, что по сравнению с прошлогодним составом команды игроков для одиночки стало вдвое меньше: Вика Азаренко и Вера Лапко пропускают начало сезона. Соболенко готова взвалить на себя бремя лидерства в сборной, но поддержит ли ее уверенной игрой Саснович в квалификационном матче командного чемпионата мира по теннису?

Как далеко может зайти Соболенко на АО-2020?

В первом раунде АО-2020 Арина Соболенко (12 WTA) сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54 WTA). Во всех поединках с Суарес-Наварро 21-летняя минчанка брала верх: в 2018 году — в Нью-Хейвене, где Арина взяла свой первый титул на турнирах серии «Премьер», и в Ухане, где Арина завоевала первый трофей на турнирах серии «Премьер 5», а в 2019-м — в Стэнфорде.

Ничего сверхъестественного для Соболенко Суарес-Наварро не предложит. Будет отбрасывать все мячи, до которых доберется, на половину корта Арины. Для победы над Карлой Арине достаточно найти баланс в игре, ведь в этот раз нет необходимости показывать свой лучший теннис.

Букмекеры высокого мнения об игре Арины Соболенко. На местном и мировом рынках ставок на спорт Арину видят шестым фаворитом Australian Open — 2020. Год назад Арину и вовсе называли третьим вероятным победителем АО.

И это при том, что пока на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде Арина не добиралась до решающих стадий:

Приобретенный в 2019 году опыт, когда в первой половине сезона Арина тратила много энергии из-за завышенных ожиданий — чуть ли не требовала от себя выиграть Australian Open, должен пойти ей на пользу.

Соболенко по-прежнему спрашивают о желании выиграть «Шлем» в этому году — так было после успеха в матче с Симоной Халеп в Аделаиде. Но после каждого выигранного поединка в 2020-м Арина повторяет, что фокусируется на победе в розыгрышах и не загадывает наперед.

В межсезонье Арина отказалась от сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым, и пока роль наставника для нее исполняет спарринг-партнер Антон Дубров. После двух турниров в начале года — в Шэньчжене и Аделаиде (4 победы в 6 матчах) — трудно сказать, насколько эффективен союз Соболенко и Дуброва.

Совершенно точно Арина, справляясь с эмоциями, способна выигрывать свыше восьмидесяти процентов очков на первой подаче и не превышать отметки в десять невынужденных ошибок в поединках с обладателями «Шлемов», а это топ-уровень.

Лучший номер посева в четверти сетки АО, где находится Соболенко, имеет швейцарка Белинда Бенчич (7 WTA). На ее победу в турнире букмекеры предлагают в два раза больший коэффициент, чем в случае Арины, то есть они несильно верят в Белинду.

Четвертый раунд на одиночных «Шлемах» пока является психологическим рубежом для Соболенко — это ее лучший результат. Так вот до четвертьфинала в Мельбурне, то есть по четвертый раунд, Арина будет считаться фаворитом в каждом матче.

Помимо Бенчич на этом этапе соревнований Соболенко может сыграть, например, с хорваткой Донной Векич (20 WTA), эстонкой Анетт Контавейт (31 WTA), Еленой Остапенко из Латвии (45 WTA) и россиянкой Марией Шараповой (145 WTA). За последние два года Арина встречалась с каждой из этих теннисисток и ни разу не уступила.