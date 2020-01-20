Операция «Конец транзита» Андрей Илларионов

20.01.2020, 11:34

Андрей Илларионов

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Конституционную часть послания Путина писали на коленке.

По прошествии пяти дней весьма эмоциональных комментариев можно попытаться разобраться в том, что это было.

И чем это не было.

Не транзит

Сразу же после оглашения путинского послания многие СМИ и социальные сети – как по команде – разразились комментариями о начале транзита власти от Путина: Транзит! Начало транзита! Дан старт транзиту! И т.п. Вот один из характерных примеров – статья в «Ведомостях»: Анонсированная президентом реформа Конституции дает старт транзиту власти.

Только по прошествии нескольких дней авторы немного успокоились и постепенно увидели, что никакого транзита нет – власть никуда и никому не передается, путинские предложения никаким транзитом не пахнут, сам Путин никуда не уходит, никакого преемника не выбирает и не назначает.

Но тот факт, что транзит не случился, не значит, что его не ждали. Откуда-то же взялись все эти бесчисленные заявления о транзите? Значит, кто-то давал такие объяснения. Значит, таковыми были ожидания, утечки, сливы?

А кто мог давать такие утечки? Кто мог формировать такие ожидания?

Скорее всего, тот, кто был заинтересован в таком транзите; тот, кто его ожидал; тот, кто к нему готовился.

Конституционная часть послания, написанная на коленке

Знакомство с текстом послания от 15 января выявляет кричащую разницу между его двумя частями, совершенно разными по качеству подготовки, – первой, посвященной демографии, и второй, посвященной конституционным изменениям.

Первая, демографическая, часть подготовлена весьма детально (другое дело, что предложенный анализ неверен, а предлагаемые меры не дадут ожидаемых результатов, но сейчас речь – не об этом). Но вторая – так сказать, конституционная часть – сделана буквально на коленке. В путинских предложениях обнаружено немалое число огрехов – и о т.н. приоритете национального права над международным, и о включении муниципальных органов в систему государственной власти, и об утрате относительной автономии судей Конституционного суда, и о неизменности первой главы Конституции, и о требовании созыва Конституционного собрания, и о необходимости подготовки новой Конституции и т.д.

Общая цель заявленных изменений так и не была названа, а сами предложенные меры между собой не увязаны (кроме дальнейшей централизации и монополизации власти в руках одного лица).

Рабочая группа по подготовке конституционных поправок – не рабочая

Откровенным издевательством стал и состав Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. По поводу ее членов – спортсменов, пианистов, атаманов – уже высказано немало соображений, повторяться не буду. Главное же заключается в том, что из 75 членов группы, по словам Е.Лукьяновой, только 13 – юристы, причем только 5 – специалисты по конституционному праву.

Насмешка была усилена фактом, почему-то не замеченным наблюдателями, – в первом заседании Рабочей группы участвовали не являющиеся его членами В.Путин, А.Вайно, С.Кириенко, Л.Брычева.

То, что Путин намеревался эпатировать российское общество и влепить отменную пощечину отечественному юридическому сообществу, это ясно. То, что ему это удалось, это тоже понятно. Что, на первый взгляд, показалось не вполне очевидным – зачем ему это надо было делать в такой оскорбительной форме?

Что же касается самого заседания Рабочей группы, то на нем Путин четко обозначил необходимость закрепления в Конституции его т.н. «социальных инициатив», а также жестко настаивал на принятии его предложений «чечевичным пакетом». Гораздо менее определенным и, прямо скажем, довольно мутным Путин оказался при формулировке «своих» соображений по изменению полномочий государственных органов. Кроме того, официального внесения путинских предложений в Рабочую группу пока не произошло. Более того, резко возражая предложению члена Рабочей группы Е.Альшанской голосовать за каждую из возможных поправок в Конституцию отдельно, Путин допустил наличие даже «сотен возможных предложений». Иными словами, закрепившейся картины будущего устройства государственной власти (за исключением некоторых деталей – вроде запрета иностранного гражданства у своих потенциальных конкурентов) у Путина пока нет.

Молчание конституционных ягнят

Что также обращает на себя внимание – это отсутствие в Рабочей группе представителей Конституционного суда. От слова «совсем».

А также их публичное гробовое молчание по поводу путинских инициатив. Причем молчание не только его председателя В.Зорькина, но и других его членов. Сервильность конституционных судей секретом не является, но на защиту уж если не российской Конституции, то хотя бы своих собственных шкурных интересов они могли бы вступиться?

Или же они не видят (не чувствуют) реальных угроз – ни Конституции, ни своему статусу?

Отставка правительства изменению Конституции – не помощник

Официальное объявление причины отставки правительства – якобы содействие в реализации путинских предложений по изменению Конституции – откровенно нелепо. Продолжающее действовать правительство никак не могло помешать подготовке таких поправок. Скорее наоборот. Но Путину оно мешало. Чем?

А уж реализацию предложений по социальному обеспечению, обнародованных в первой части путинского послания, уж точно лучше было бы начать тем, кто эти предложения и готовил. А так – кого-то из авторов этих предложений в новом составе правительства можно и не досчитаться.

Медведев на повышение? Really?

Предложенные наблюдателями объяснения передвижения Медведева в Совбез на отсутствовавший ранее пост заместителя председателя в целях стажировки и накопления опыта в области обороны и безопасности не выдерживают никакой критики. В течение четырех лет (2008-2012 гг.) Медведев занимал пост не зампреда Совбеза, а президента страны. Более того, он руководил вторжением российских войск в Грузию. Какой еще такой особый, неизведанный им ранее, опыт, к тому же на посту зампреда Совбеза, по сравнению с этим он может еще «накопить»?

Более того, на прощальной встрече с членами правительства Путин проговорился, что еще не знает, достаточно ли для введения поста зампреда Совбеза только выпуска его указа, или же потребуется еще и изменение закона и его поддержка депутатами. Это кое-что говорит об убогой проработке на момент отставки правительства предложения о новом месте работы так называемого «наследника».

Когда все же выяснилось, что для этого достаточно президентского указа, то позиция Заместителя Председателя Совета Безопасности оказалась в Списке государственных должностей Российской Федерации ни много ни мало на 35-м месте:

а) дополнить новым абзацем тридцать пятым следующего содержания:

«Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации».

То есть нововведенная позиция Зампреда Совбеза в этом Списке идет сразу же за Уполномоченным по правам человека и перед Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Хорошее же у Медведева получилось «продвижение к звездам»!

Уже после отставки правительства некоторые комментаторы продолжали говорить о Медведеве либо как о наследнике Путина на посту президента отдельно России, либо же как о кандидате на пост президента России в планируемом к созданию так называемом союзном государстве России, Беларуси, Украины.

То есть, оказывается, что со второго места в российской табели о рангах (т.е. с поста премьер-министра), обеспечивавшего контроль над огромными политическими, административными, медийными, финансовыми ресурсами, Медведеву якобы было неудобно стартовать на президентскую должность, а с 35-го места, без каких-либо ресурсов, находясь в ожидаемом клинче с силовиками Совбеза, – будет удобнее? Как там, у этих комментаторов, с логикой?

Кого нет в Рабочей группе?

Полезную информацию для размышлений дает также информация не столько о том, кого включили в Рабочую группу по подготовке конституционных предложений, сколько о том, кого туда не включили. И кого же не включили?

Понятно, что сама Рабочая группа имеет несколько балаганный характер, но для профанации «общественного представительства» можно было бы разбавить ее представителями и некоторых имеющихся в стране политических сил.

Так вот в Рабочей группе нет ни одного «медведевца», сислиба или сторонника «семейных». Нет ни одного близкого Медведеву юриста – ни бывшего руководителя Арбитражного суда А.Иванова, ни ректора Санкт-Петербургского университета Н.Кропачева. Никого.

Стоит отметить и не лишенный некоторого цинизма выбор даты оглашения путинского послания – 15 января, день, когда Медведев по сложившейся традиции должен был открывать очередной Гайдаровский форум и «сверять часы» с потенциальными членами т.н. будущей медведевской президентской команды. Еще вечером 14 января Медведев в качестве руководителя правительства планировал встречаться 17 января с российскими и иностранными экспертами Гайдаровского форума.

Ничего этого, естественно, не произошло.

Рискну сделать прогноз – и больше никогда не произойдет.

Медведева в качестве кандидата в президенты больше никогда не будет.

Что же это было?

Связывая воедино все выше упомянутое, а также то, что здесь не было сказано, трудно не прийти к выводу о том, что главная задача, какую Путин решал 15 января, и какую он решил таким своеобразным способом, это отправка Медведева в политическую ссылку.

Перемещение в государственной табели о рангах «преемника-наследника» со 2-го места на 35-е – это на нынешний момент, похоже, единственный реальный результат спецоперации «Большой шум» («Дымовая завеса»). Все предложения по изменению Конституции – какими бы отвратительными они ни были – это пока только предложения. Какие-то из них будут приняты, какие-то – нет. Какие-то соображения будут изменены, в чем-то они будут дополнены. Но все это будет завтра. А сегодня (15 января) произошло только одно событие – исчезновение ставшего привычным путинского преемника-наследника.

Причем такое исчезновение, какое почти никто не заметил, и практически никто не обсуждает.

Поскольку все заняты обсуждением совсем другого.

Можно, конечно, задать резонный вопрос – а, что, Медведев представлял для Путина столь серьезную угрозу, что его надо было отправлять в ссылку с помощью такой шумно-дымной спецоперации?

Тут важно понимать, что речь идет не о нашем понимании угроз, а о путинском.

В чем именно Путин увидел угрозы, почему он их воспринял настолько серьезно, не является ли такое восприятие признаком развивающейся паранойи, – об этом мы узнаем, возможно, со временем.

Но то, что мы знаем сегодня, – это исчезновение за последние пять дней, не только преемника Медведева, но и темы транзита.

И из общественного дискурса и из непубличных действий.

Транзита власти от Путина по непутинскому сценарию не будет.

По крайней мере, Путин думает, что на сегодня эту задачу он решил.

Андрей Илларионов, ЖЖ