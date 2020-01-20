Выступающая за Украину белоруска Дарья Блашко стала лучшим стрелком Кубка мира по биатлону

Выступающая за Украину белоруска Дарья Блашко стала лучшим стрелком Кубка мира по биатлону2
- 20.01.2020, 12:10
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Лучший стрелок сборной Беларуси — Ирина Кривко.
Биатлонистка Дарья Блашко, ранее выступавшая за команду Беларуси, возглавляет список снайперов Кубка мира (91% попаданий). При составлении рейтинга не учитываются результаты стрельбы в эстафетных гонках, пишет "Прессбол".
Лучший стрелок сборной Беларуси — Ирина Кривко (85%).
В топе также три представительницы Китая, пригласившего Дарью Домрачеву на тренерскую должность.