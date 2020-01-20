Выступающая за Украину белоруска Дарья Блашко стала лучшим стрелком Кубка мира по биатлону 2 20.01.2020, 12:10

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Лучший стрелок сборной Беларуси — Ирина Кривко.

Биатлонистка Дарья Блашко, ранее выступавшая за команду Беларуси, возглавляет список снайперов Кубка мира (91% попаданий). При составлении рейтинга не учитываются результаты стрельбы в эстафетных гонках, пишет "Прессбол".

Лучший стрелок сборной Беларуси — Ирина Кривко (85%).

В топе также три представительницы Китая, пригласившего Дарью Домрачеву на тренерскую должность.