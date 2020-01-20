закрыть
20 января 2020, понедельник, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Выступающая за Украину белоруска Дарья Блашко стала лучшим стрелком Кубка мира по биатлону

2
  • 20.01.2020, 12:10
  • 2,710
Выступающая за Украину белоруска Дарья Блашко стала лучшим стрелком Кубка мира по биатлону

Лучший стрелок сборной Беларуси — Ирина Кривко.

Биатлонистка Дарья Блашко, ранее выступавшая за команду Беларуси, возглавляет список снайперов Кубка мира (91% попаданий). При составлении рейтинга не учитываются результаты стрельбы в эстафетных гонках, пишет "Прессбол".

Лучший стрелок сборной Беларуси — Ирина Кривко (85%).

В топе также три представительницы Китая, пригласившего Дарью Домрачеву на тренерскую должность.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип