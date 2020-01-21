Белорусы будут по-новому получать и отправлять письма и посылки 2 21.01.2020, 15:08

1,031

Что изменилось с 17 января?

В Беларуси с 17 января ввели изменения в правила оказания услуг почтовой связи общего пользования. Они предусмотрены постановлением Совмина № 16 от 14 января этого года.

Портал tut.by посмотрел, какие изменения приняли власти.

Про пересылку в письмах валюты

Постановление правительства дополнили пунктом, по которому пересылка физлицами иностранной валюты (а также платежных документов и документарных ценных бумаг в иностранной валюте) за пределы Беларуси допускается в письмах с объявленной ценностью, если в стране назначения оказывается эта услуга.

Про абонементные почтовые ящики

Некоторые новшества касаются абонементных почтовых ящиков. Власти, к примеру, конкретизировали, какие отправления могут приходить на такие ящики, — простых почтовых карточек, писем, бандеролей, мелких пакетов, прессы, извещений на почтовые отправления, которые с учетом их размеров могут быть помещены в них. Ранее были только прописаны почтовые отправления и пресса.

В постановлении Совмина также прописали, что пресса, которая придет на такой почтовый ящик уже после отказа от его пользования (при условии, что не оформлена услуга переадресования на новый почтовый адрес), будет храниться до востребования в объекте почтовой связи до 30 календарных дней. Раньше этот момент не был прописан.

Власти также прописали, что для отправки и получения почтовых отправлений (кроме исключением специальных отправлений и почтовых денежных переводов) оператор почтовой связи может устанавливать почтоматы. «Пользователи услуг почтовой связи имеют право получить во временное пользование за определенную плату (абонирование) ячейку почтомата в порядке, определенном оператором почтовой связи», — говорится в постановлении Совмина.

Появилась гибридная корреспонденция

Власти прописали новый вид отправления письменной корреспонденции — гибридное отправление. Оно «предоставляет возможность пользователям услуг почтовой связи отправлять и получать почтовые отправления, наибольшая часть пересылки которых осуществляется в электронном виде», уточнили в министерстве связи и информатизации.

Отслеживание доставки международных писем

«Пользователям услуг почтовой связи предоставляется возможность отправлять международные отправления письменной корреспонденции с услугой „Отслеживаемая доставка“», — отмечают в министерстве связи и информатизации. Ранее с 1 февраля 2018 года такая возможность была для приоритетных международных отправлений письменной корреспонденции.

Подробно прописали, какие посылки относятся к хрупким, а какие — к громоздким

Власти подробно прописали, какие посылки считаются хрупкими, громоздкими и тяжеловесными. От вида посылки зависит стоимость ее отправки. За хрупкие мелкие пакеты, хрупкие и громоздкие внутренние отправления ускоренной почты, хрупкие и громоздкие внутренние посылки, громоздкие международные посылки взимается дополнительная плата. Если внутренние отправления ускоренной почты или посылки являются одновременно хрупкими и громоздкими, то дополнительная плата взимается однократно.

К примеру, теперь появилось уточнение, что международной громоздкой посылкой считается та, вес которой от 20 до 50 килограммов и которая по своей форме (структуре) не может легко грузиться вместе с другими почтовыми отправлениями. Также появилось уточнение, что хрупкие и громоздкие международные посылки принимаются только в те страны, которые допускают эти отправления к пересылке (ранее говорилось только про громоздкие).

«Исходя из практики правоприменения и в соответствии с актами Всемирного почтового союза определяются виды почтовых отправлений, являющихся хрупкими, громоздкими и тяжеловесными», — уточнили в пресс-службе министерства связи и информатизации.

Власти также прописали, что предельный вес отправлений ускоренной почты и посылок составляет 50 килограммов, как и посылок, которые доставляют курьеры.

Как родственникам несовершеннолетнего получить за него посылку или письмо

Власти также прописали, как родственникам адресата (того, кому прислали письмо или посылку) могут получить за него почтовое отправление. Это сделали для «улучшения качества обслуживания пользователей услуг почтовой связи». Так, законные представители несовершеннолетнего (к примеру, родители) могут в его отсутствие получить без доверенности за него посылку, если предоставят одного из документов (в том числе паспорт, водительское удостоверение, военный билет) и «документов, подтверждающих родственные отношения или права законных представителей».