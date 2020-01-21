Илон Маск: К 2050 году колония людей на Марсе составит 1 миллион 21.01.2020, 19:00

Фото: www.spacex.com

Маск запланировал производство тысячи Starship до 2030 года.

По мнению Илона Маска, к 2050 году колония людей на Марсе составит 1 млн человек. Таких результатов частная космическая компания хочет добиться, отправляя одновременно по 300 человек и 300 тонн груза на орбиту тридцать дней подряд каждые 26 месяцев. После удачных испытаний Crew Dragon Маск заявил, что запуск корабля SpaceX с экипажем NASA состоится во втором квартале 2020 года, передает habr.com.

«Доставлять мегатонны в год на орбиту необходимо для того, чтобы жизнь стала межпланетной», — объявил Маск в Twitter на прошлой неделе. В следующем сообщении он заверил, что производя по 100 кораблей Starship в год, его компания сможет достичь отметки в тысячу единиц уже к 2030 году. Основатель SpaceX отметил, что раз в 26 месяцев появляется окно на 30 дней. В этот период орбиты Земли и Марса находятся ближе всего друг к другу. В каждый из тридцати дней компания будет запускать по три корабля.

So 666 flights of starship per year 😉 I like your style 🤘that’s almost two flights a day, think that’s feasible? — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) 17 stycznia 2020

Илон Маск сообщил, что уже в первые годы колонизации красной планеты появятся рабочие места. Готовым отправиться на Марс будет предоставляться ссуда для перелета. На это предприниматель намерен потратить часть прибыли от продаж Tesla. По словам главы Spacex, для кандидатов будут понижены требования к здоровью.

Срок эксплуатации кораблей Starship составит от 20 до 30 лет, заявляют в SpaceX. Илон Маск оценивает стоимость одного полета такого корабля в $2 млн при условии использования многоразовых компонентов.

Hear from NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug on how they feel after @SpaceX’s In-Flight Abort Test ⬇️



They’ll be the first to fly on the second #CrewDragon mission to the @Space_Station! 🐉 pic.twitter.com/jMGnvsvme9 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 19 stycznia 2020

19 января Илон Маск анонсировал первый запуск SpaceX при участии астронавтов NASA. Миссия получила название Demo-2. Дата запуска намечена на период с апреля по июнь текущего года. «Мы уверены, что оборудование будет готово в первом квартале, скорее всего, в феврале, но не позднее марта», — заявил бизнесмен. Боба Бенкена и Дага Херли на МКС доставит капсула Crew Dragon. NASA готово платить SpaceX $55 млн за каждого доставленного астронавта. Агентство вложило в разработку Crew Dragon $3.1 млрд.

Ранее SpaceX успешно провела испытания системы аварийного спасения капсулы корабля Crew Dragon. Компания сымитировала сигнал разрушения ракеты-носителя Falcon 9 в момент выхода в космос. Далее система экстренно отделила носитель от капсулы. После этого Falcon 9 начал разрушаться и взорвался. Благодаря восьми штатным двигателям Crew Dragon смог уйти на безопасное расстояние от ракеты-носителя. Отсоединив грузовой отсек, капсула благополучно опустилась в Атлантический океан на раскрывшемся парашюте. Испытания проходили без участия экипажа — места пилотов заняли манекены. Их оборудовали датчиками для регистрации перегрузок. Компания разрабатывала Crew Dragon в течение 6 лет.

В ноябре прошлого года прошло наземное испытание прототипа межпланетного корабля — Starship Mk1. Ракета взорвалась при максимальном заполнении криогенной жидкостью топливных резервуаров для метана и кислорода. В SpaceX заявили, что целью испытания было намеренное повышение давления в системах до предела. Илон Маск заявил, что прототип не будут восстанавливать и сосредоточатся над разработкой Starship Mk3.

Неделю назад японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил конкурс по поиску спутницы для полета на Луну. Японец стал первым космическим туристом, который заплатил за полет на корабле SpaceX. В процессе отбора претенденток будет сниматься документальный фильм «Любители полной Луны». Полет запланирован на 2023 год и продлится неделю.