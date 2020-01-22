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Директор по развитию БАТЭ покинул клуб

  • 22.01.2020, 18:09
Директор по развитию БАТЭ покинул клуб
Леонид Дмитраница
Фото: fcbate.by

Леонид Дмитраница проработал в борисовском клубе шесть лет.

По истечении срока действия контракта ФК БАТЭ покинул директор по развитию Леонид Дмитраница.

"На протяжении шести лет в рядах "желто-синих" авторитетный специалист всегда трудился очень качественно, на совесть, каждый день ставя перед собой и подчиненными и успешно решая самые разные задачи. Причем не делил их по степени важности, личным примером демонстрируя, что значит профессионализм и стопроцентная преданность своему делу!

Леонид Федорович, огромное спасибо от лица клубного офиса за плодотворную работу, за вклад в развитие БАТЭ, за переданный опыт! Не сомневаемся, что Вы с честью примете любой новый карьерный вызов и продолжите делать очень многое во благо белорусского футбола!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.


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