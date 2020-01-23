В минской «инфекционке» находится девушка с подозрением на коронавирус 3 23.01.2020, 11:18

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Недавно она побывала в Китае.

21-летняя минчанка Анна прилетела в Минск в понедельник 20 января из Шанхая, где была на молодежном фестивале. По словам мамы девушки, вчера у нее повысилась температура до 38,5. Семья вызвала скорую, и девушку отвезли в Городскую клиническую инфекционную больницу Минска. Минздрав обещал прокомментировать ситуацию в ближайшее время, сообщает onliner.by.

О том, что в столичной инфекционной больнице находится пациентка с подозрением на коронавирус, написал ее парень Армен. Он один из первых пациентов московской больницы имени Боткина, у которого заподозрили коронавирус. Россиянин и белоруска летели вместе из Шанхая.

— С 17 ноября Аня была на молодежном фестивале, в Минск прилетела 20 января, — рассказывает мама девушки Татьяна. — В среду повысилась температура до 38,5. Мы вызвали скорую помощь и описали ситуацию. Ее сразу увезли в «инфекционку». У нее взяли анализ крови, слизь из носа, сегодня сделали флюорографию и кардиограмму.

По словам Татьяны, пока информации о том, что это за вирус, нет. Она говорит, что дочку лечат таким же способом, как пациентов, заболевших гриппом.

— У Ани держится высокая температура, несмотря на то, что ее сбивают, что дают какие-то антивирусные, — говорит мама девушки. — Дай бог, чтобы это был не этот вирус. Но риск большой. Она везде там ходила в масках. Но на обратном пути маску купить не смогла, так как все разобрали. У нее было четыре пересадки в Китае, где в самолетах были только китайцы.

Министерство здравоохранения пообещало в ближайшее время прокомментировать ситуацию.