«Медики заходят чуть ли не в химзащите» 5 23.01.2020, 12:43

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Фото: EPA

Что известно о состоянии белоруски, которая попала в «инфекционку» после поездки в Китай.

В минской инфекционной больнице находится девушка, которая несколько дней назад вернулась из Китая — там сейчас распространился новый, ранее не известный вирус, вызывающий пневмонию. Анну забрали в больницу с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Портал tut.by поговорил с заболевшей.

Анне Ильницкой 20 лет, в Китае она провела два месяца — участвовала в художественном фестивале в Шанхае. В Минск она вернулась 20 января, сейчас находится в городской инфекционной больнице в Минске.

О том, что Анну госпитализировали с подозрением на китайский коронавирус, на своей странице во "ВКонтакте" написал ее парень. Он после после возвращения из Китая тоже оказался в больнице — в Санкт-Петебруге. На данный момент, как пишут РИА "Новости", у него не нашли клинических и лабораторных признаков нового вируса. Однако диагностические мероприятия продолжаются, биоматериал отправлен в сертифицированную вирусологическую лабораторию.

— Сейчас у меня температура и кашель. Температуру сбивают уколами, — рассказывает Анна. — Забрали в больницу вчера в пять вечера с температурой около 38,8 градуса. Принимали два с половиной часа. В часов семь меня положили в палату. Хотели сперва в общую, но потом я стала возражать, мол, вдруг это вирус, заражу всех. Положили в трехместную, но пустую, так что я была одна. Прокапали глюкозу, сделали укол от температуры. Утром взяли кровь. И сбили снова температуру, которая была 39. После того, как взяли все анализы, перевели в отдельный изолированный бокс, и сообщили, что у меня просто грипп.

Анна отмечает, что медики заходят в ее палату «чуть ли не в химзащите».

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подтвердила, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована пациентка с жалобами на боли в мышцах, повышением температуры тела до 38,5°С, кашлем. Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция.

Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно — грипп В, средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения пневмонией нового типа подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В общей сложности 5897 человек имели тесные контакты с больными. Среди них 4928 человек находятся под медицинским наблюдением, остальным 969 оно не нужно. Инкубационный период вируса нового типа может составлять около 14 дней. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. В аэропортах усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

В нашей стране усилили профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения выявленного в Китае коронавируса. Пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся:

избегать контактов с животными, птицами;

не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы;

не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты;

исключить тесные контакты с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций советуют:

мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.