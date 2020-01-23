Турция выступила за принятие Грузии в НАТО 23.01.2020, 21:47

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Мевлют Чавушоглу

Фото: ukrinform.ru

Об этом заявил глава МИД Турции на форуме в Давосе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса. Об этом он сказал в четверг, 23 января, на дискуссионной сессии Будущее НАТО на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.

"Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию или не запустили для Грузии план действий для членства в НАТО. Грузия нуждается в нас, и нам нужен такой союзник. В связи с этим Турция считает, что [альянс] должен расширяться, а Грузия должна стать государством-членом НАТО", - сказал Чавушоглу.

В свою очередь глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил благодарность своему турецкому коллеге.

"Я благодарю вас за поддержку Грузии на пути непрерывного стремления в НАТО. На фоне существующих вызовов важность вашей поддержки становится еще более наглядной. Мы твердо стоим на избранном пути в НАТО", - написал Залкалиани в Twitter.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года президент страны Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции Грузинская мечта в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг, заверяя, что Грузия станет членом НАТО, но при этом отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.