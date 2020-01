Король Нидерландов лично пилотировал правительственный самолет, прилетевшей в Израиль 4 23.01.2020, 22:08

Виллем-Александр

В 2017 году Виллем-Александр признался, что более 20 лет работает в качестве второго пилота пассажирского самолета.

Король Нидерландов Виллем-Александр лично пилотировал Boeing 737-700 с правительственной делегацией, прибывшей в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения узников лагеря Аушвиц-Биркенау.

Как сообщает "Европейская правда", видео прибытия самолета опубликовали в Twitter.

На видео наложена запись разговора пилота с диспетчером башни аэропорта имени Бен-Гуриона, на котором она говорит: "Shalom and Welcome Your Majesty" ("Шалом и добро пожаловать, Ваше величество").

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם- אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה- 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" 🇮🇱🇳🇱.@ynetalerts pic.twitter.com/sHVaeUc3C2 — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) 22 stycznia 2020

В 2017 году король признался нидерландским СМИ, что более 20 лет работает в качестве второго пилота пассажирского самолета.

Ранее он летал на среднемагистральных лайнерах Fokker 70 вместимостью до 90 человек и работал как гостевой пилот авиакомпании KLM Cityhopper (дочерняя компания KLM) с целью сохранить свою лицензию пилота.

Позже он прошел обучение для пилотирования большего лайнера Boeing 737, поскольку Fokker 70 постепенно снимается с эксплуатации.

Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. Однако и после этого, хотя и инкогнито, он продолжил работать пилотом, дважды в неделю садясь за штурвал пассажирского самолета.