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Король Нидерландов лично пилотировал правительственный самолет, прилетевшей в Израиль

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  • 23.01.2020, 22:08
  • 1,428
Король Нидерландов лично пилотировал правительственный самолет, прилетевшей в Израиль
Виллем-Александр

В 2017 году Виллем-Александр признался, что более 20 лет работает в качестве второго пилота пассажирского самолета.

Король Нидерландов Виллем-Александр лично пилотировал Boeing 737-700 с правительственной делегацией, прибывшей в Израиль для участия в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения узников лагеря Аушвиц-Биркенау.

Как сообщает "Европейская правда", видео прибытия самолета опубликовали в Twitter.

На видео наложена запись разговора пилота с диспетчером башни аэропорта имени Бен-Гуриона, на котором она говорит: "Shalom and Welcome Your Majesty" ("Шалом и добро пожаловать, Ваше величество").

В 2017 году король признался нидерландским СМИ, что более 20 лет работает в качестве второго пилота пассажирского самолета.

Ранее он летал на среднемагистральных лайнерах Fokker 70 вместимостью до 90 человек и работал как гостевой пилот авиакомпании KLM Cityhopper (дочерняя компания KLM) с целью сохранить свою лицензию пилота.

Позже он прошел обучение для пилотирования большего лайнера Boeing 737, поскольку Fokker 70 постепенно снимается с эксплуатации.

Виллем-Александр вступил на трон после того, как его мать королева Беатрикс в 2013 году отреклась от престола. Однако и после этого, хотя и инкогнито, он продолжил работать пилотом, дважды в неделю садясь за штурвал пассажирского самолета.


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