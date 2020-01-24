Украина начала виртуальный реверс газа из Польши 1 24.01.2020, 17:11

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На очереди — Словакия и Венгрия.

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши и ожидает его запуска из Словакии и Венгрии. Об этом заявил глава компания Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, передает «Новое время».

«Уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС Дроздовичи», — написал он в Facebook.

К настоящему времени объем виртуального импорта из Польши составляет 5,5 млн кубометров в сутки. Транзит в эту страну составляет 9,1 млн кубометров в сутки, поэтому физически в Польшу будет доставлено 3,6 млн кубометров в сутки, уточнил Макогон.

Согласно предыдущему транзитному контракту с РФ, операции по виртуальному реверсу не были доступны Украине: все объемы газа должны были физически вывозиться в Польшу через Дроздовичи, а необходимый для Украины объем, в свою очередь, — возвращаться обратно через Германовичи. В настоящее время такие ограничения отсутствуют, страна может при помощи виртуального реверса импортировать из Польши весь объем ресурса, который физически поставляется в эту страну.

«Импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG-терминала. То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн кубометров в сутки или 3,3 млрд кубометров газа с польского терминала. Повторюсь: физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд кубометров в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в своей ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд кубометров», — отметил глава ОГТСУ.

«Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется в Словакии и Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы», — подытожил Макогон.