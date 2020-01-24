Шок в «Газпроме» 2 Кирилл Сазонов

24.01.2020, 20:13

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Кирилл Сазонов

Запуск «Северного потока» придется отложить.

Хорошая новость, хотя приятнее было бы убедиться, что проект окончательно похоронен. Вместе с миллиардами, которые туда уже вложил «Газпром». С другой стороны — даже два года это хороший шанс для Украины сосредоточиться на развитии собственной добычи. Чтобы не переживать об объемах транзита, не фантазировать о прямых контрактах с РФ, а обеспечить себя полностью и выйти на европейский рынок уже в качестве экспортера. Заняв часть ниши, на которую претендовала Россия.

Строительство российского газопровода Северный поток-2 задержится на два года или даже больше, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).

Также он отметил, что этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом. Но это, в принципе, ни для кого не новость. Разве что Германия старается делать вид, что такой проблемы не существует. Ну, там очень большая финансовая заинтересованность. Чужие политические риски и европейские ценности в таком случае скромного выносятся Бундестагом за скобки уравнения.

Кирилл Сазонов, inforesist.org