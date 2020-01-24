Число живущих в Германии иностранцев достигло рекордного уровня 1 24.01.2020, 20:23

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В стране проживает в два раза больше людей, не имеющих немецкого паспорта, чем в год объединения Германии.

По данным Центрального реестра для регистрации иностранцев, число живущих в Германии граждан других стран достигло рекордного уровня. По данным на 30 сентября 2019 года, в стране проживали 11,14 млн людей, не имеющих немецкого паспорта. Об этом в пятницу, 24 января, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на базу Федерального ведомства по административным делам, пишет dw.com.

Данный показатель на два процента больше, чем в конце 2018 года и в два с лишним раза выше, чем в 1990 году. Тогда в воссоединенной Германии было зарегистрировано 5,34 млн иностранцев.

Как отмечается, увеличение доли постоянно проживающих в Германии иностранцев связано во многом с притоком беженцев. Согласно статистическим данным, с 2012 по 2019 годы в ФРГ прибыло два миллиона лиц, ищущих убежища. Местом жительства Германию выбрали также и многочисленные граждане из других стран Евросоюза и Турции. В конце 2018 года в ФРГ жили 5 млн выходцев из стран ЕС и 1,5 млн турок.

Ранее Федеральное статистическое ведомство сообщило, что население Германии достигло рекордного уровня и составляет 83,2 млн человек. Как указывает Der Spiegel, если бы не приток иностранцев, население страны, наоборот, неуклонно снижалось бы, начиная с 1972 года.