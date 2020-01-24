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Сергей Пeтрухин: Власть боится альтернативного видения ситуации

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  • 24.01.2020, 22:20
Сергей Пeтрухин: Власть боится альтернативного видения ситуации
Сергей Пeтрухин
Фото: «Радыё Свабода»

Hезависимые источники информации начинают охватывать все большее количество белорусов.

Никакая форма давления не повлияет на уровень активности владельцев независимых каналов на YouTube. Наоборот в этой сфере будет появляться все больше новых лиц. В этом убежден брестский блогер Сергей Пeтрухин, передает «Радыё Рацыя».

Он отметил, что независимые источники информации начинают охватывать все большее количество пользователей:

- В последнее время блогеры заявляют о себе все громче и громче. Не могу точно сказать, что они становятся лидерами общественного мнения, но, на мой взгляд, к этому все идет. Это альтернативный источник информации. Люди больше доверяют блогерам, потому что они слушают и пытаются резонансом решить людские вопросы.

Блогер Сергей Петрухин убежден, что штрафы и сутки почти никак не отразились на работе блогеров. Власть только продемонстрировала - она боится альтернативного видения ситуации в регионе и в стране в целом.


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