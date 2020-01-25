«Я в шоке: мой автомобиль уже продан другим лицам» 2 25.01.2020, 12:19

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Иллюстрационное фото

Белорусский водитель рассказал о коварстве перекупов.

В редакцию Автобизнеса обратился читатель Алексей, чтобы рассказать свою историю:

"Неделю назад подал объявление о продаже своего автомобиля на одном из интернет-ресурсов. Снял автомобиль с учета на авторынке "Малиновка" в Минске, вскоре мне позвонил молодой человек, представившись потенциальным покупателем. Автомобиль, по его словам, покупал для личных нужд.

Когда пришли в здание МРЭО, то оказалось, что молодой человек покупает авто на некую организацию. Я настаивал на заключении договора купли-продажи (далее - ДКП) с его регистрацией в ГАИ, так как считаю, что это обезопасит меня от последующих проблем. Пока суть да дело, прием документов в ГАИ окончился. Покупатель попросил прийти завтра с утра и дооформить ДКП. Я так и поступил, но на следующий день мне сообщили, что мой автомобиль уже продан другим лицам.

Я был в шоке. Оказывается, это обычные "перекупы", которые под видом покупателей разыскивают в интернете интересующие их варианты под конкретных клиентов и перепродают сразу со своей маржой. Деньги-то я за авто получил, но попросил составить ДКП и зарегистрировать его. Однако товарищи из конторы говорят, что уже не могут, документы на мой автомобиль отдали покупателю. Предложили составить договор комиссии задним числом, по их словам, этого хватит. Как вынудить их все же составить договор купли-продажи?"

Ответ водителю

Организация, которая расположилась по соседству с МРЭО ГАИ, нам хорошо известна. Уже не первый раз по подобной схеме ("Продал машину "перекупу" - чем это обернется и что делать?") автовладельцы попадаются на крючок банальных "перекупов". Да, они под видом физических лиц, а по сути это юрлицо, разыскивают автомобили для перепродажи.

Из документов, как правило, выписывают следующим покупателям счет-справку - и все. Затем автомобиль на учет не ставится - и предыдущему владельцу, а юридически - действующему владельцу приходят "письма счастья", что в принципе меньшее из зол.

В ситуации с Алексеем ДКП составить уже проблематично - документы и автомобиль уехали с другим клиентом, а при регистрации договора в МРЭО их попросят. Договор комиссии немного из другой сферы. По договору комиссии одна сторона поручает другой в ее интересах совершить сделку (продажу).

Статья 880 ГК РБ

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

Все это оформляется комиссионным договором, к которому прилагаются акт приема-передачи и акт осмотра транспортного средства. Конечно же, при этом проверяются документы на право осуществления комиссионной торговли автомобилями.

Продажа автомобиля комиссионером уже может оформляться счет-справкой, которая предъявляется в ГАИ при постановке автомобиля на учет.

"Покупатель" поступил с Алексеем нечестно, но из ситуации нужно выходить. Лучше все-таки оформить договор комиссии и все прилагаемые к нему документы, а также попросить копию счет-справки, выданной покупателю. При получении "письма счастья" или в иной ситуации эти документы можно предъявить в ГАИ как факт совершенной комиссионной сделки. Как указано в ст.880 ГК РБ, обязанность по комиссионной сделке приобретает комиссионер.

С практической точки зрения заключение ДКП более выгодно, поскольку при регистрации договора в ГАИ в базу данных сразу вносится отметка о смене собственника. При комиссии же автомобиль фактически передается комиссионером другому лицу, которое может не поставить его на учет в течение 10 дней, как того требует президентский указ №504. И штрафы с камер фотофиксации могут приходить лицу, указанному в регистрационных документах. В этом случае, как мы говорили выше, документы по комиссионной сделке надо будет предъявить в ГАИ вместе с заявлением о несогласии с привлечением к административной ответственности.