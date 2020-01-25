«Не осталось практически никаких предприятий, с работой очень сложно» 5 25.01.2020, 17:10

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Фото: planetabelarus.by

Что на самом деле происходит в белорусских регионах.

Полгода назад больше 120 жителей Сенно — райцентра на севере Беларуси — остались без работы, потому что закрылся молочный цех ОршаСырЗавода. Сейчас январь 2020-го, а часть бывших сотрудников предприятия до сих пор стоят на учёте как безработные, передает Еврорадио.

Ещё одно предприятие — ОАО “Сенненский райагросервис” — задолжало кредиторам почти $10 млн. В январе 2020 года началась процедура признания его банкротом. Два года назад в агросервисе работало больше 250 человек, сейчас — около ста. Как все остальные ищут новую работу в городе, где живёт меньше 10 тысяч человек, и что об этом думают местные власти?

С работой очень сложно. Многие уезжают

Сенненский цех ОршаСырЗавода был одним из немногих предприятий, которые обеспечивали работой жителей Сенно. После его закрытия Сенненский район попал в перечень территорий с напряжённой ситуацией на рынке труда. Всего таких регионов в списке — 29.

“Вообще не осталось практически никаких предприятий, — рассказывает Людмила Кривко, жительница Сенно и мать известной белорусской биатлонистки. — Только вот хлебозавод, колбасный цех… Закрылись строительные организации, мелиоративная организация отошла Витебску. С работой очень сложно. Многие знакомые, как мужчины, так и женщины, уезжают на заработки в Россию”.

Бывшим сотрудникам молочного цеха чиновники предложили такой вариант: учитесь на другую профессию на бесплатных курсах переподготовки в Витебске. А тем, у кого не хватает денег на оплату жилья в областном центре, ответили, что можно временно “трудоустроиться на работы по благоустройству”. То есть поработать дворниками.

Такое предложение, конечно, устроило не всех, но бывшие сотрудники цеха не хотят об этом рассказывать даже на условиях анонимности.

Присоединили 9 колхозов — и всё стало плохо

16 января стало известно о банкротстве Сенненского райагросервиса. За девять месяцев прошлого года предприятие получило убыток в 374 тысячи рублей, у него не хватало оборотных средств. Обязательства предприятия в 147 раз превысили дебиторскую задолженность перед ним, при этом 67% от общей суммы обязательств были просрочены.

“Я работаю в агросервисе уже много лет, — рассказывает сотрудница агросервиса. — Раньше это было прибыльное, успешное предприятие. Но с недавних пор к нам присоединили 9 убыточных колхозов со всеми их долгами. Разве это справедливо? После этого, конечно, ситуация стала очень сложная. У нас и так зарплаты по 300 рублей, денег мало, так их ещё больше урезали и перестали выплачивать даже. Некоторым недоплатили зарплату с ноября!”

“В агросервисе всегда были проблемы с деньгами. Никогда детское пособие не платили и не платят вовремя, если не начнёшь жаловаться. Мне скоро выходить на работу, и я не знаю, что делать, — рассказывает ещё одна сотрудница предприятия, почти 100% акций которого принадлежит государству. — С работой всё очень сложно в городе. Все уезжают в Россию на заработки”.

Почти все уже «трудоустроены»

В управлении по труду, занятости и социальной защите Сенненского райисполкома настроены позитивно. Начальник управления Александр Павловский рассказал, что в бывшем цеху молочного комбината открывается частное предприятие по выпуску твёрдых сыров. На работу туда приглашают как раз бывших сотрудников сенненского цеха ОршаСырЗавода.

“Насколько мне известно, почти все бывшие сотрудники ОршаСырЗавода уже трудоустроены. Это всё благодаря и частникам, которые решили на базе бывшего цеха делать твёрдые сыры. Пока не определились, правда, сколько там человек будет работать. Но уже в ближайшее время, в феврале, предприятие выпустит пробную партию, оборудование в цеху уже установили”, — уточняет Александр Павловский.

Мощность нового предприятия составит 118 тонн в месяц, производство ориентировано на экспорт. Стоимость линии — более $1 млн. Правда, информагентство БЕЛТА сообщает, что реализация инвестпроекта позволила создать только около 30 рабочих мест. Как устроить на их позиции 120 работников закрытого цеха — непонятно.